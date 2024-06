Road House – The Lost Soundtrack: disponibile in digitale la colonna sonora del cult “Il Duro del Road House”

E’ uscito recentemente su Amazon Prime Video “Road House” un remake/reboot del classico “Il Duro del Road House”. Un popolare e amato film d’azione che nel lontano 1989 ha visto protagonista il compianto Patrick Swayze, sostituito nel reboot dal talentuoso Jake Gyllenhaal, diretto per l’occasione dal Doug Liman di The Bourne Identity, Mr. & Mrs. Smith e Edge of Tomorrow – Senza domani.

Il reboot, per il sottoscritto un’operazione “update” perfettamente riuscita, ha diviso la critica, che non ha capito il surplus di violenza rispetto all’originale, che era un film molto divertente, ma anche inverosimile rispetto ad alcuni combattimenti. Detto ciò gli Amazon MGM Studios visti gli 8 milioni di spettatori in tutto il mondo che hanno guardato il reboot, stanno già sviluppando un Road House 2 che vedrà Jake Gyllenhaal riprendere il ruolo di Dalton.

Jennifer Salke, capo di Amazon MGM Studio, ha condiviso la notizia (via Variety): “Come abbiamo visto questa primavera, il mondo è impazzito per un piccolo film intitolato Road House. Quasi 8 milioni di spettatori in tutto il mondo hanno guardato Road House. Ci piace guardare questi risultati come dei bambini.” Il film è stato un enorme successo per lo streamer e “ad oggi ha attirato quasi 80 milioni di spettatori in tutto il mondo. Il film è stato presentato in anteprima su Prime Video il 21 marzo e ha attirato la cifra record di oltre 50 milioni di spettatori in tutto il mondo nei primi due fine settimana, registrando l’esordio più visto di sempre a livello mondiale” degli Amazon MGM Studios.

Road House – The Lost Soundtrack

Tornando al film originale, Arista Records & Sony Music hanno rilasciato una versione digitale di Road House – The Lost Soundtrack . L’album contiene tutte e dodici le canzoni della Jeff Healey Band presenti nel film di Rowdy Harrington del 1989 con Patrick Swayze, incluse otto tracce inedite. Sono incluse anche sette canzoni aggiuntive che sono state registrate durante le riprese de “il duro del Road House”, ma che non sono state inserite nella versione finale del film.

1. On the Road Again (4:21)

2. Confidence Man (3:16)

3. Long Tall Sally (2:42)

4. One Foot on the Gravel (4:17)

5. Hear That Guitar Ring (3:31)

6. Knock on Wood – The Jeff Healey Band & Kathleen Wilhoite (3:01)

7. I’m Tore Down (4:24)

8. Roadhouse Blues (4:51)

9. Travelin’ Band (2:14)

10. White Room (4:58)

11. Hoochie Coochie Man (5:11)

12. When The Night Comes Falling from the Sky (4:54)

13. Studio Banter ’88 (1:38)

14. Killing Floor (4:14)

15. I Just Want to Make Love to You (4:20)

16. Red House (5:41)

17. Around & Around (2:24)

18. Foxey Lady (5:17)

19. Back in the USA (2:34)

20. Angel (3:54)

Jeff Healey – Note biografiche

L’icona della musica canadese, Jeff Healey, è nato a Toronto il 25 marzo 1966 e morto a Toronto il 2 marzo 2008). Cieco fin dalla prima infanzia a causa di un retinoblastoma (una rara forma di cancro agli occhi), il virtuosismo chitarristico e la voce piena di sentimento di Jeff Healey lo hanno visto diventare famoso nel mondo dello spettacolo. alla fine degli anni ’80 e ’90 vendendo milioni di album in tutto il mondo. Dopo aver acquistato la sua prima chitarra all’età di tre anni, ha sviluppato uno stile nel suonare unico. Posizionare la chitarra sulle ginocchia e suonarla come un “lap steel” con le mani sulla tastiera, gli ha dato la flessibilità di premere il tasto con tutte e cinque le dita e il potere di tirare le note con la forza di tutta la mano. Per oltre due decenni, Jeff ha goduto di una carriera musicale di successo che ha spaziato dal rock, al blues e al jazz tradizionale. Candidato ai Grammy e vincitore del Juno Award, era un personaggio radiofonico, uno storico del jazz e collezionista di dischi di fama mondiale (possedeva una collezione di 78 giri jazz degli anni ’20 e ’30 che alla fine avrebbe superato i 30.000 dischi). Con la Jeff Healey Band, ha registrato cinque album in studio e ha contribuito alla colonna sonora del film cult Il duro del Road House di Patrick Swayze; un film in cui Jeff e la band avevano un posto di rilievo. Nel corso degli anni, la reputazione di Jeff come musicista e come persona lo ha portato ad esibirsi e registrare con luminari incredibili come Stevie Ray Vaughan, B.B. King, John Mayall, Eric Clapton, i Rolling Stones, Lenny Kravitz, George Harrison, Mark Knopfler, Ian Gillan e molti, molti altri. Oltre a innumerevoli sessioni di registrazione come chitarrista, trombettista, cantante e produttore, Jeff ha anche registrato tre album del tradizionale jazz americano che tanto amava. Poco prima della sua prematura scomparsa a 41 anni, Jeff ha dato gli ultimi ritocchi al pluripremiato “Mess Of Blues”, il suo primo album rock/blues in nove anni. [Fonte: JeffHealy.com]