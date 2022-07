E’ morto improvvisamente a Roma, a seguito di un malore, l’attore Roberto Nobile, aveva 74 anni. Nobile con il suo volto bonario si era costruito una lunga carriera divisa tra fiction di successo, aveva interpretato Antonio Parmesan in Distretto di Polizia e Nicolò Zito nel Commissario Montalbano; al cinema ha lavorato con registi come Pupi Avati, Gianni Amelio, Giuseppe Tornatore, Nanni Moretti ed Ermanno Olmi; Nobile era anche un amato e apprezzato interprete a teatro.

Roberto Nobile – Note biografiche

Ragusano d’origine ma nato a Verona, Roberto Nobile comincia a recitare nel 1986, quando Cesare Bastelli lo dirige in Una domenica sì (1986) con Fiorenza Tessari e Marcello Cesena. Nel corso della sua carriera è stato diretto da grandi autori del cinema italiano come Giuseppe Tornatore (Stanno tutti bene, 1990, con Marcello Mastroianni), Gianni Amelio (Porte aperte, 1990), Carlo Mazzacurati (Vesna va veloce, 1996), i fratelli Paolo e Vittorio Taviani (Tu ridi, 1998) ed ha anche preso parte ad alcune importanti produzioni internazionali tra cui il musical Nine con Daniel Day-Lewis, Nicole Kidman e Sophia Loren. Nel 1992 scrive la sceneggiatura del film Le amiche del cuore, diretto da Michele Placido con Asia Argento, Claudia Pandolfi, Carlotta Natoli, Franco Interlenghi ed Enrico Lo Verso. Nel 1997 firma poi la sceneggiatura di Santo Stefano. Molto attivo anche il televisione ricopre ruoli in numerose fiction tra cui Un giorno fortunato, Il padre di mia figlia, Ultimo 2 – La sfida, Raccontami una storia, Luisa Sanfelice dei Taviani, Don Matteo, La provinciale, Giovanni Paolo II, Io ti assolvo, Chiara e Francesco, Sotto il cielo di Roma, ed è nel cast di alcune miniserie di successo come: La piovra 7 – Indagine sulla morte del Commissario Cattani (1995) di Luigi Perelli, Il barone (1995 ) di Alessandro Fracassi, Richard T. Heffron e Enrico Maria Salerno e Una sola debole voce (1999) di Alberto Sironi. Ha ottenuto grande popolarità presso il grande pubblico grazie ai ruoli di Antonio Parmesan in Distretto di Polizia e di Nicolò Zito ne Il commissario Montalbano.

5 film con Roberto Nobile

1. Stanno tutti bene di Giuseppe Tornatore (1990) – Guglielmo

2. La scuola di Daniele Luchetti (1995) – Mortillaro

3. Habemus Papam di Nanni Moretti (2011) – Cardinal Cevasco

4. Terramatta di Costanza Quatriglio (2012) – Voce narrante

5. Ameluk, regia di Mimmo Mancini (2015) – Don Nicola

Non dire gatto, il corto di Giorgio Tirabassi (2001)

Filmografia

Festa di laurea, regia di Pupi Avati (1984)

Una domenica si, regia di Cesare Bastelli (1985)

Ultimo minuto, regia di Pupi Avati (1987)

Porte aperte, regia di Gianni Amelio (1990)

Stanno tutti bene, regia di Giuseppe Tornatore (1990)

Le amiche del cuore, regia di Michele Placido (1992)

Giovanni Falcone, regia di Giuseppe Ferrara (1993)

Caro diario, regia di Nanni Moretti (1993)

Il giudice ragazzino, regia di Alessandro Di Robilant (1994)

Prestazione straordinaria, regia di Sergio Rubini (1994)

La scuola, regia di Daniele Luchetti (1995)

Vesna va veloce, regia di Carlo Mazzacurati (1996)

La mia generazione, regia di Wilma Labate (1996)

Santo Stefano, regia di Angelo Pasquini (1997)

Una donna del nord (Een vrouw van het noorden), regia di Frans Weisz (1999)

Prime luci dell’alba, regia di Lucio Gaudino (2000)

Il manoscritto del Principe, regia di Roberto Andò (2000)

Il grande botto, regia di Leone Pompucci (2000)

Lupo mannaro, regia di Antonio Tibaldi (2000)

Non dire gatto, regia di Giorgio Tirabassi (2001)

La stanza del figlio, regia di Nanni Moretti (2001)

Luce dei miei occhi, regia di Giuseppe Piccioni (2001)

Giravolte, regia di Carola Spadoni (2001)

Sotto il sole della Toscana (Under the Tuscan Sun), regia di Audrey Wells (2004)

Tickets, regia di Ermanno Olmi, Abbas Kiarostami e Ken Loach (2005)

Caos calmo, regia di Antonello Grimaldi (2008)

Dieci inverni, regia di Valerio Mieli (2009)

Nine, regia di Rob Marshall (2009)

Habemus Papam, regia di Nanni Moretti (2011)

Terramatta, regia di Costanza Quatriglio (2012) – voce narrante

Regalo a sorpresa, regia di Fabrizio Casini (2013)

Ameluk, regia di Mimmo Mancini (2015)

Abbi fede, regia di Giorgio Pasotti (2020)

Fonte: Corriere della Sera