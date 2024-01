Romeo è Giulietta: trailer del film di Giovanni Veronesi con Sergio Castellitto e Pilar Fogliati (Al cinema dal 14 febbraio)

Dal 14 febbraio 2024 nei cinema italiani con Vision Distribution Romeo è Giulietta, il nuovo film di Giovanni Veronesi con Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Geppi Cucciari e Margherita Buy. Nel film un’attrice brutalmente rifiutata da un cinico regista teatrale quando fa un provino per interpretare Giulietta in “Romeo e Giulietta”, decide di trasformarsi in uomo per fare un provino per Romeo e ottiene la parte.

Con questo film torno a raccontare tante storie d’amore, quasi tutte impossibili come quella di Romeo e Giulietta. Qui tutto cambia con un semplice accento. – Giovanni Veronesi

Romeo è Giulietta – Trama e cast

Il grande regista teatrale Federico Landi Porrini (Sergio Castellitto) è alla ricerca dei suoi Romeo e Giulietta per l’opera che dovrebbe consacrare definitivamente il suo prestigio e concludere la sua carriera. Tra le candidate spicca Vittoria (Pilar Fogliati) che viene però esclusa a causa di un’ombra sul suo passato. Determinata a ottenere comunque un ruolo nello spettacolo e con la complicità della sua amica truccatrice (Geppy Cucciari), la giovane attrice decide di ritentare sotto falsa identità, per dimostrare tutto il suo talento. È così che si trasforma in Otto Novembre, si propone per il ruolo di Romeo e ottiene la parte. Non le sembra poi così complicato interpretare qualcun altro, sia sul palco che dietro le quinte, neanche quando il suo fidanzato (Domenico Diele) viene scelto per interpretare il ruolo di Mercuzio. Vestire però i panni di un uomo le consentirà di scoprire molte cose su sé stessa, ma soprattutto sulle persone che la circondano.

Il cast include anche Maurizio Lombardi, Serena De Ferrari, Domenico Diele e Alessandro Haber.

Romeo è Giulietta – Il trailer ufficiale

Curiosità sul film

Il regista Giovanni Veronesi dirige “Romeo e Giulietta” da una sua sceneggiatura scritta con Pilar Fogliati e Nicola Baldoni.

Giovanni Veronesi torna a collaborare con Pilar Fogliati dopo aver scritto insieme all’attrice la sceneggiatura del primo film da regista di quest’ultima, intitolato Romantiche .

. Sergio Castellitto è alla terza collaborazione con Giovanni Veronesi dopo Silenzio…si nasce e Italians.

Geppi Cucciari, è alla sua seconda collaborazione con Veronesi dopo Una donna per amica .

. Il cast tecnico: Fotografia di Tani Canevari / Montaggio di Patrizio Marone / Scenografia di Veronica Rosafio / Costumi di Gemma Mascagni / Musica di Andrea Guerra.

Fotografia di Tani Canevari / Montaggio di Patrizio Marone / Scenografia di Veronica Rosafio / Costumi di Gemma Mascagni / Musica di Andrea Guerra.

Prodotto da Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Daniel Campos Pavoncellie Marco Cohen per Indiana Production e Virginia Valsecchi per Capri Entertainment. Con il patrocinio del Comune di Spoleto e la collaborazione della Fondazione Festival dei Due Mondi. Con il supporto di Umbria Film Commission.

Pilar Fogliati – Note biografiche

Pilar Fogliati, classe 1992, si diploma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Esordisce sul grande schermo nel 2016 come protagonista del film di Fausto Brizzi, Forever Young. È approdata in televisione partecipando a diverse produzioni Rai di successo come Che Dio ci aiuti e Non dirlo al mio capo, raggiungendo il successo come protagonista della quarta e quinta stagione di Un passo dal cielo, in cui interpreta Emma Giorgi.

Nel 2015, su Canale 5, ha interpretato Betta nella miniserie tv Il Bosco mentre, l’anno successivo, l’abbiamo vista in Fuoco amico TF45 – Eroe per amore nel ruolo di Giulia De Santis. Ha recitato la parte della milanese Samira affianco a Ludovica Comello in Extravergine, pink comedy di Fox Life.

Ha condotto, nel 2019, insieme ad Achille Lauro, Extra Factor, e, a febbraio 2020, è stata la protagonista femminile della commedia romantica Mai scherzare con le stelle in onda su Rai 1.

Nel 2021 è stata la protagonista del podcast fictional comico prodotto da Virginia Valsecchi, Sbagliata. È stata protagonista della fiction Rai diretta da Riccardo Donna, Cuori. Una serie tv ambientata alla fine degli anni ‘60, nel reparto di cardiochirurgia delle Molinette di Torino, ai tempi del primo trapianto cardiaco

Nella primavera del 2022 è stata al cinema con il nuovo film di Riccardo Milani, Corro da te, affianco a Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. A dicembre 2022 ha debuttato come protagonista su Netflix nella serie prodotta da Lux Vide e diretta da Davide Mardegan e Clemente De Muro, Odio Il Natale. L’anno seguente torna al cinema con Romantiche, che segna il suo debutto alla regia e la vede interpretare quattro diversi ruoli, che le valgono il premio come migliore attrice in un film commedia ai Nastri d’argento.

Sergio Castellitto – Note biografiche

Attore, sceneggiatore e regista, Sergio Castellitto ha interpretato alcuni fra i più importanti film europei come “La Famiglia” di Ettore Scola, “Le Grand Bleu” di Luc Besson, “L’Uomo delle Stelle” di Giuseppe Tornatore, “Il Grande Cocomero” di Francesca Archibugi, “Va Savoir!” di Jacques Rivette, “Caterina va in Città” di Paolo Virzì, “La Stella che non c’è” di Gianni Amelio, “Il Regista di Matrimoni” e “L’Ora di Religione” di Marco Bellocchio, “Ricette d’amore” di Sandra Nettelbeck e poi “Le Cronache di Narnia: Il Principe Caspian” di Andrew Adamson.

Negli anni si è dedicato molto alla regia, dirigendo i seguenti film: “Libero Burro” (1998), “Non Ti Muovere” (2004), presentato ad Un Certain Regard al Festival di Cannes e tratto dal romanzo di Margaret Mazzantini, “La Bellezza del Somaro” (2010), “Venuto al Mondo” (2012) dal romanzo di Margaret Mazzantini, “Nessuno si salva da solo” (2015) dal romanzo di Margaret Mazzantini, “Fortunata” (2017) scritto da Margaret Mazzantini, “Il materiale emotivo” (2017) scritto con Margaret Mazzantini da un soggetto di Ettore Scola.

Per il piccolo schermo Castellitto ha interpretato ruoli in diversi film tra cui: “Cane sciolto” di Giorgio Capitani (1989/93); “Il grande Fausto” di Alberto Sironi (1993); “Il Priore di Barbiana” di Antonio e Andrea Frazzi (1997); “Padre Pio” di Carlo Carlei (1999) e “Ferrari” (2001) sempre per la regia di Carlo Carlei, prodotto da Angelo Rizzoli per Mediaset.

Nel 2008 è andato in onda “O’Professore” regia di Maurizio Zaccaro. Sempre per la regia di Zaccaro, Castellitto è il protagonista del film “Il Sindaco pescatore”, trasmesso da Rai1 nel 2016. A gennaio 2018 è protagonista su Rai1 del film “Rocco Chinnici – è così lieve il tuo bacio sulla fronte”, nei panni del magistrato inventore del pool antimafia. È del 2019 la messa in onda della fiction di Rai1 “Pezzi unici” per la regia di Cinzia Th Torrini, in cui Castellitto interpreta Vanni, artigiano e padre tormentato. Dal 2020 sempre per Rai 1, vanno in onda i film-tv “Natale in casa Cupiello”, e “Non ti pago”, che hanno riscosso successo di critica e di ascolti, a firma di Edoardo De Angelis.

Nel 2023 Castellitto veste i panni del Generale Dalla Chiesa, nel film-tv “Il nostro generale” per ricordare la figura del Generale a 40 anni dalla sua scomparsa, ricostruendo il suo lavoro nel Nucleo Speciale Antiterrorismo per contrastare le Brigate Rosse. Sergio Castellitto ha interpretato inoltre Giovanni Mari, lo psicanalista della serie culto In Treatment, andata in onda su Sky da Aprile 2013 conclusasi a Marzo 2017 con la terza stagione finale. Nella stagione 2022-2023 Castellitto è tornato al suo primo amore: il teatro, riportando in scena “Zorro un eremita sul marciapiede” da un testo di Margaret Mazzantini, con oltre 40 repliche in tutta Italia.

Foto: Enrico De Luigi