Romeo è Giulietta: riprese concluse del nuovo film di Giovanni Veronesi con Sergio Castellitto, Geppi Cucciari e Margherita Buy.

Sono terminate le riprese di Romeo è Giulietta il nuovo film di Giovanni Veronesi con protagonisti Sergio Castellito, Pilar Fogliati, Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi, Serena De Ferrari, Domenico Diele e con Margherita Buy.

La trama ufficiale: Quando la giovane attrice Vittoria viene umiliata da un celebre e cinico regista durante un provino per il ruolo di Giulietta, la ragazza decide di ritentare sotto falsa identità, per dimostrare al regista tutto il suo talento: Vittoria diventa quindi Fabio e si esibisce nei panni di Romeo. Ma proprio quando convince tutti e viene presa per la parte, invece di rivelare la sua vera identità e prendersi la sua rivincita, Vittoria accetta il ruolo…Da quel momento, Vittoria diventa Fabio. D’altronde Vittoria è un’attrice di talento, non le sembra poi così complicato interpretare una parte sia sul palco che dietro le quinte. Almeno fino a quando il suo fidanzato non viene scelto per interpretare il ruolo di Mercuzio: riuscirà Vittoria a nascondere la sua identità anche a lui e a dimostrare così il suo sconfinato talento? Il tutto mentre vestendo i panni di un’altra persona – e di un altro genere – si ritrova a scoprire molte cose su sé stessa, ma soprattutto sulle persone che la circondano…

Le riprese sono durate 7 settimane e si sono svolte a Roma e Spoleto. A Roma tra le varie location il Teatro Torlonia, Villa Borghese, Trinità dei Monti e a Spoleto il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. Si ringrazia la città di Spoleto e l’Umbria Film Commission.

Giovanni Veronesi dichiara:”Con questo film torno a raccontare tante storie d’amore, quasi tutte impossibili come quella di Romeo e Giulietta. Qui tutto cambia con un semplice accento.”

Il film è una produzione Indiana Production, Capri Entertainment e Vision Distribution in collaborazione con Sky e sarà distribuito da Vision Distribution.

Regista, sceneggiatore e attore, Giovanni Veronesi nasce a Prato nel 1962. Esordisce sul grande schermo come attore nel film di Pupi Avati, Una gita scolastica (1983), per poi proseguire la carriera come sceneggiatore accanto a Franceso Nuti con Tutta colpa del paradiso (1985) e Caruso Paskoski di padre polacco (1988). All’attività di sceneggiatore ha poi affiancato quella di regista, tra i suoi film: Marameo (1987), Per amore solo per amore (1993), Manuale d’amore (2005), Manuale d’amore 2 – Capitoli successivi (2007), Italians (2009), Manuale d’amore 3 (2011), L’ultima ruota del carro (2013), Una donna per amica (2014), Non è un paese per giovani (2017), Moschettieri del re (2018) e Tutti per 1 – 1 per tutti (2020).

Foto: Enrico De Luigi