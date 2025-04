Rosa Diletta Rossi: età, chi è, fidanzato, figli, l’incidente. Tutto sull’attrice di Maria Corleone

Da martedì 29 aprile prende il via, in prima serata su Canale 5, la seconda stagione di Maria Corleone, la serie in quattro prime serate che vede ancora una volta Rosa Diletta Rossi interpretare da protagonista il secondo capitolo di una storia che promette di essere ancora più avvincente.

Nel ruolo di Maria Corleone, giovane donna che si trova intrappolata in un vortice apparentemente senza uscita malgrado il suo tentativo di sottrarsi agli sporchi giochi della sua famiglia, c’è appunto Rosa Diletta Rossi, attrice romana che ha cominciato ad affacciarsi nel mondo dello spettacolo fin dagli anni dell’adolescenza. Ecco cosa c’è da sapere su di lei.

Rosa Diletta Rossi, età e carriera dell’attrice di Maria Corleone

Rosa Diletta Rossi è nata a Roma il 18 ottobre 1988. Fin da giovanissima ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Ancora adolescente, si è unita alla Piccola Compagnia Piero Gabrielli sotto la direzione di Roberto Gandini. Ha preso parte così a significative produzioni teatrali. Tra queste Il pedone rosso di Alessandro Berti, Giuseppe Manfridi e Attilio Marangon (2008/2009). Nel 2012 ha presentato Una cena armena di Paola Ponti al Teatro India di Roma.

In seguito ha frequentato un corso un corso propedeutico presso il Teatro stabile di Genova e la Scuola di perfezionamento attori a Torino, diretta da Jurij Ferrini. Il debutto al cinema risale al 2012 con Maìn – La casa della felicità di Simone Spada, dove interpreta il ruolo della sorella della protagonista.

La carriera televisiva dell’attrice comincia nel 2010 con la miniserie Mia madre di Ricky Tognazzi. Qui recita nella parte di Lucia, figlia della coppia protagonista. Arriva poi, nel 2013, il ruolo di Chiara in Che Dio ci aiuti 2. Successivamente la troviamo, dal 2017 al 2020, a recitare nel ruolo di Alice (la moglie di Amedeo Cinaglia) in Suburra – La serie.

In Nero a metà è sua invece la parte di Alba, medico legale e figlia del commissario Carlo Guerrieri (Claudio Amendola). Il personaggio che l’ha resa più nota al grande pubblico però è quello di Maria Corleone nell’omonima serie televisiva arrivata alla seconda stagione.

Rosa Diletta Rossi, la vita privata e il racconto dell’incidente

A Verissimo l’attrice ha raccontato dell’incidente avvenuto diversi anni fa e che l’ha messa in seria difficoltà: «A 21 anni avevo cominciato ad andare in moto e dovevo fare un provino e mentre correvo, una macchina non si è fermata all’incrocio e mi ha preso. Mi sono fatta un po’ male, sono dovuta rimanere ferma per molto tempo, sei mesi. La prima cosa che ho fatto è stata chiamare la mia agente per dirle che non ce l’avrei fatta ad andare al provino».

Rosa Diletta Rossi è molto riservata sulla sua via privata. Non sono noti dettagli su un ipotetico fidanzato o se l’attrice sia single. Oltre al talento nella recitazione, la protagonista di Maria Corleone si mostra molto versatile anche in altri campi dell’arte come il ballo e il canto. Sul suo profilo Instagram (@rosadiletta) condivide con i propri fan il suo lavoro e i viaggi.

Sempre dal profilo social emerge il suo amore per lo sport, in particolare per l’arrampicata su roccia (si definisce “Actress/climber”), la vela e l’equitazione. Padroneggia anche l’inglese (che parla fluentemente) e quattro dialetti regionali italiani.