Disponibile via Film Movement un trailer ufficiale di Rose Plays Julie, un suggestivo e cupissimo thriller che segue una giovane donna adottata di nome Rose, interpretata da Ann Skelly, che cercando le sue origini biologiche scoprirà una madre disinteressata, un padre che minaccia di distruggere il suo già fragile senso di identità e un segreto che innescherà una violenza celata appena sotto la superficie.

La trama ufficiale:

Rose (Ann Skelly) studia scienze veterinarie. Figlia unica, ha avuto un rapporto d’amore con i suoi genitori adottivi. Tuttavia, da quando Rose riesce a ricordare, ha voluto sapere chi sono i suoi genitori biologici e i fatti della sua vera identità. Dopo anni che cercavano di rintracciare la sua madre naturale, Rose ora ha un nome e un numero. Tutto quello che deve fare è prendere il telefono e chiamare. Quando lo fa diventa subito chiaro che sua madre biologica non desidera avere alcun contatto. Rose è distrutta. Un rinnovato e approfondito senso di rifiuto la costringe ad andare avanti. Rose viaggia da Dublino a Londra nel tentativo di confrontarsi con la madre naturale, Ellen (Orla Brady). Ellen è profondamente turbata quando Rose si presenta senza preavviso. L’esistenza stessa di questa giovane donna minaccia la stabilità della nuova vita che Ellen ha meticolosamente messo insieme. Ma Rose si dimostra molto tenace ed Ellen è costretta a rivelare un segreto che ha tenuto nascosto per oltre 20 anni. Questa rivelazione scioccante costringe Rose ad accettare la natura violenta del modo in cui è nata.

Il cast del film è completato da Aiden Gillen, Annabell Rickerby, Catherine Walker, Joanne Crawford, Alan Howley, Sadie Soverall, Julien Benoiton, Lily Brand, Esosa Ighodaro, Derry Lawlor, Molly Rose Lawlor, Jack McEvoy e Lochlann O’Mearáin.

“Rose Plays Julie” è scritto e diretto dai registi Joe Lawlor e Christine Molloy che tornano a dirigere l’attore Aidan Gillen dopo il dramma Mister John. Altri crediti di Lawlor e Molloy includono il dramma Helen e il documentario Further Beyond. Dopo tappe in anteprima al London Film Festival e al Dublin International Film Festival “Rose Plays Julie” debutterà negli Stati Uniti nei “cinema virtuali” e in VOD a partire dal 19 marzo.

