Rumble: trailer e tutte le anticipazioni sul film d’animazione di Paramount e WWE Studios

Paramount Animation e WWE Studios fanno squadra per Rumble – Un mostro di campione, un film d’animazione in uscita nei cinema italiani il 22 febbraio 2022. Will Arnett presta la voce a Steve, un mostro che cerca di entrare nel mondo del wrestling allenato da una tifosa adolescente.

“Rumble” è ambientato in un mondo in cui il wrestling di mostri è uno sport globale e i mostri sono atleti molto amati, in particolare la superstar del wrestling “Tentacular” doppiato da Terry Crews. Ma il suo regno potrebbe finire presto con l’arrivo dello Steve di Arnett, un enorme mostro un po’ goffo che diventa l’unica speranza di un’adolescente di diventare il prossimo campione di wrestling.

Trama e cast

La trama ufficiale: In un mondo in cui il wrestling di mostri è uno sport globale e i mostri sono atleti superstar, la giovane Winnie cerca di seguire le orme di suo padre allenando un amabile mostro perdente per trasformarlo in un campione.

Il cast di doppiatori del film include Ben Schwartz, Will Arnett, Geraldine Viswanathan, Terry Crews, Jimmy Tatro, Rebecca Quin, Tony Danza, Fred Melamed, Bridget Everett, Joe Anoa’i, Carlos Gómez, Michael Buffer, Charles Barkley, Stephen A. Smith, Chris Eubank e Kaya McLean.

Rumble – trailer e video

Primo trailer ufficiale pubblicato il 26 febbraio 2020

Secondo trailer ufficiale pubblicato il 26 novembre 2021

Curiosità

“Rumble” è diretto dall’esordiente Hamish Grieve (Le 5 leggende, Shrek 2) e scritto da Etan Cohen (Men in Black 3) e Matt Lieberman (Scoob!).

Hamish Grieve in precedenza ha collaborato all’animazione Capitan Mutanda, Le 5 leggende, Mostri contro alieni, Shrek Terzo e Shrek 2.

Precedentemente chiamato Monster on the Hill, il film è stato realizzato da Paramount Animation in collaborazione con Reel FX Creative Studios.

“Rumble” è il secondo film d’animazione di Walden Media, dopo Gli eroi del Natale (2017) di Columbia Pictures / Sony Pictures Animation.

“Rumble” è il terzo adattamento della Paramount Animation, dopo SpongeBob – Fuori dall’acqua (2015) e SpongeBob – Amici in fuga (2020).

Questo è il primo lungometraggio della Paramount Animation degli anni 2000 prodotto nel formato widescreen 2,35:1.

Secondo film d’animazione per Will Arnett che dà voce a un mostro, dopo Mostri contro alieni (2009) della DreamWorks Animation, anch’esso distribuito dalla Paramount durante il periodo della partnership con lo studio di animazione.

Terzo film d’animazione per Terry Crews, dopo Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi (2013) e La famiglia Willoughby (2020).

Quarta volta di Ben Schwartz come doppiatore in un film uscito nelle sale, dopo Turbo (2013), The Lego Movie 2: Una nuova avventura (2019) e Sonic – Il film (2020), il cui priore è stato distribuito anche dalla Paramount.

Terry Crews e Fred Melamed hanno entrambi recitato nella serie tv Brooklyn Nine-Nine (2013).

“Rumble” è prodotto da WWE Studios, Walden Media e Good Universe.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore scozzese Lorne Balfe (Black Widow, The Lego Batman Movie 2, Bad Boys for Life, Pacific Rim: La rivolta).

(Black Widow, The Lego Batman Movie 2, Bad Boys for Life, Pacific Rim: La rivolta). Il primo teaser trailer è accompagnato dal brano “Sirius” degli Alan Parsons Project, prima traccia del sesto album in studio “Eye in the Sky”, pubblicato nel giugno 1982. Il brano è stato usato dalla NBA, negli anni novanta, come sottofondo musicale durante l’ingresso in campo della squadra dei Chicago Bulls.

Foto e poster