Russell Crowe sarà l’esorcista padre Gabriele Amorth nel film horror The Pope’s Exorcist

Russell Crowe reciterà nel suo primo horror, un thriller sovrannaturale intitolato The Pope’s Exorcist diretto da Julius Avery, il regista del folle horror d’azione con nazisti mutanti Overlord.

Crowe interpreterà interpreterà il vero esorcista padre Gabriele Amorth, “un sacerdote che ha agito come principale esorcista del Vaticano e che ha eseguito più di 100.000 esorcismi nella sua vita”. Amorth morto nel 2016 all’età di 91 anni, ha scritto due libri di memorie intitolate “Un esorcista racconta” e “Nuovi racconti di un esorcista”, che descrivevano in dettaglio le sue “esperienze combattendo i demoni che avevano attanagliato le persone nel loro male”.

Una dichiarazione del regista Julius Avery: “Lavorare con Russell era un mio obiettivo. Collaborare con lui al fantastico Pope’s Exorcist è davvero un sogno che si avvera”. La sceneggiatura attuale è scritta da Evan Spiliotopoulos (Snake Eyes, Il sacro male) con revisioni di Chuck MacLean. Questo a sua volta si basa sulle bozze originali riviste da Michael Petroni di Chester Hastings e R. Dean McCreary.

Screen Gems sta producendo il film e in precedenza hanno acquisito i diritti sulla vita del prete esorcista, che includevano anche i diritti sui due libri di Amorth che sono diventati dei bestseller internazionali. Quei libri sono pieni di resoconti dettagliati dei suoi exploit di esorcismo in tutto il mondo. La produzione del film inizierà a settembre in Irlanda.

A padre Amorth nel 2017 è stato dedicato un documentario dal titolo The Devil and Father Amorth, presentato in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia e diretto da William Friedkin regista del cult horror L’esorcista, tra i film preferiti di Padre Amorth.

Celebri le battaglie di padre Amorth contro tutto ciò che poteva celare influenze demoniache tra cui il mondo magico di Harry Potter, le carte da gioco di Yu-Gi-Oh!, la festa di Halloween descritta come una “trappola del demonio”, senza dimenticare pubblicità, spettacoli e giochi televisivi.

Harry Potter porta alla magia e, quindi, porta al male. Anche in Harry Potter il demonio ha agito in maniera nascosta e furba, sotto forma di poteri straordinari, magie, maledizioni […] Pratiche orientali apparentemente innocue come lo yoga sono subdole e pericolose. Pensi di farle per scopi distensivi ma portano all’induismo. Tutte le religioni orientali sono basate sulla falsa credenza della reincarnazione. La sinossi ufficiale del romanzo: Il numero dei frequentatori di maghi, cartomanti, sedute spiritiche, sette sataniche è in continuo aumento, con un giro d’affari incalcolabile. Perché invece è così difficile trovare un esorcista? L’esempio e l’insegnamento di Cristo sono molto precisi, come è precisa la tradizione della Chiesa. Ma i cattolici di oggi sono del tutto disinformati. Gli esorcismi sono riservati ai sacerdoti incaricati, mentre tutti i credenti possono fare preghiere di liberazione. Quali norme occorre osservare? Quali problemi aperti e non risolti si presentano in questo campo? A partire dalla propria esperienza “sul campo” don Amorth risponde a queste e a molte altre domande, suffragando il discorso con una ricca esposizione di fatti recenti.

Il libro “Un esorcista racconta” di padre Gabriele Amorth è disponibile su Amazon.

Fonte: THR