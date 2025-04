Sabrina Impacciatore: età, carriera, vita privata, dove vive, Non è la Rai. Tutto sull’attrice

Sabrina Impacciatore è una delle artiste più versatili e amate del panorama italiano, attrice, comica e imitatrice.

Chiunque abbia acceso la televisione italiana tra gli anni Novanta e Duemila ha incontrato, prima o poi, Sabrina Impacciatore. Un volto che non si dimentica, non solo per i tratti marcati e lo sguardo intenso, ma per quel mix unico di ironia, talento e capacità di sorprendere sempre.

Iniziò a farsi notare in un programma che oggi è diventato quasi un cult generazionale: Non è la Rai. Era il laboratorio di tante ragazze di allora, ma per Sabrina è stato solo l’inizio di un percorso artistico che l’avrebbe portata molto lontano da lì, e in modo del tutto personale.

La vita di Sabrina Impacciatore

Dopo le prime apparizioni, la sua carriera ha preso una piega tutta sua. Non si è fermata al ruolo di “ragazza di Non è la Rai”, come spesso accade con chi viene fuori da format molto popolari. Sabrina ha infatti scelto di mettersi alla prova come comica e imitatrice, facendo leva su una verve naturale che le ha permesso di conquistarsi un posto fisso nel cuore del pubblico. Memorabili le sue imitazioni di dive italiane e straniere, sempre costruite con intelligenza, senza mai cadere nella caricatura sterile.

Però il vero salto lo ha fatto quando ha deciso di esplorare la recitazione in senso più profondo. E lì è venuta fuori un’altra Sabrina, forse meno chiassosa ma ancora più potente. Il cinema e la fiction hanno cominciato ad affidarle ruoli via via più intensi, e lei ha risposto con interpretazioni di grande spessore, che le hanno fatto guadagnare il rispetto anche della critica. Non era più “quella che faceva ridere”, era un’attrice vera, capace di affrontare ruoli complessi, drammatici, persino oscuri, senza mai perdere la sua identità.

Negli ultimi anni, poi, il suo nome ha cominciato a circolare anche all’estero. La partecipazione a produzioni internazionali e una nomination agli Emmy, ha mostrato un lato ancora più maturo della sua carriera, confermando quanto la sua forza stia proprio nella capacità di reinventarsi, senza mai forzare il personaggio. Negli Stati Uniti con la seconda stagione della serie The White Lotus, diretta da Mike White, Sabrina ha meritato la nomina agli Emmy Awards ed è diventata un volto noto in america. La serie mette in scena la vita degli ospiti e del personale di un resort.

L’attrice italiana ha commentato così: “È difficile descrivere quello che provo. Un’esplosione nel petto. Nella mia pancia. E immensa gratitudine. E Amore. Sempre di più, Amore. Questa è già una vittoria per me, la più grande.”

Altre interpretazione memorabili da Santa Veronica nella “Passione” di Mel Gibson a “Io e Napoleone”. Sabrina non finge di essere altro da sé, e forse è proprio per questo che continua a essere così credibile in tutto ciò che fa.

La vita sentimentale fatta di momenti drammatici

Eppure, nonostante i riconoscimenti, i riflettori e i palcoscenici importanti, Sabrina Impacciatore è rimasta una donna di grande semplicità. Mai eccessiva, mai costruita. Parla poco di sé, non si espone più di tanto nella sua vita privata, ma riesce sempre a raccontare qualcosa di forte ogni volta che sale su un palco o appare sullo schermo. Ed è in questo equilibrio tra leggerezza e profondità che si trova, senza ombra di dubbio, la sua cifra più autentica.

Di lei si conoscono solo alcuni momenti drammatici vissuti nella sua vita personale. La perdita del fidanzato all’età di vent’anni a seguito di un incidente stradale. Evento, questo, che la segnata e non poco per il resto della sua vita. L’evento ancor più drammatico, però, quello che davvero la segnata è stata una sua esperienza sentimentale che, come lei stessoa raccontato, si è dimostrata tossica. Sabrina, infatti, ha subito anche violenze domestiche in quella “relazione”.

Insomma non certo una vita facile dal punto di vista sentimentale. L’attrice, del resto, pur avendo avuto altre storie d’amore, l’ultima conosciuta finita nel 2023 con l’atore americano Nick George, non si è mai sposata almeno fino ad oggi all’età di 57 anni. L’attrice oggi vive tra Roma e Los Angeles. Nonostante tutto, però, Sabrina rimane una eroina ed un vero esempio di resilienza per tutte le donne.