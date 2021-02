Samurai Marathon: trailer italiano del film d’azione in arrivo in Digital Edition

Eagle Pictures ha reso disponibile un trailer italiano ufficiale di Samurai Marathon – I sicari dello Shogun, un thriller d’azione indipendente a sfondo storico noto anche come Samurai Marathon 1855 in uscita direttamente in DVD, Blu-ray e Digital Edition ad aprile.

Ispirato ad una gara avvenuta realmente e che si tiene ancora ogni anno in Giappone, “Samurai Marathon”, dal team dietro 13 Assassini e L’ultimo imperatore, è ambientato nella tarda era feudale del Giappone e segue un giovane ninja che sta operando sotto copertura alla corte di un Lord anziano durante una fase pacifica del Giappone, ma la sua lealtà verrà messa alla prova mentre gareggia nell’evento “Samurai Marathon”.

La trama ufficiale:

1855, Giappone feudale ai tempi dell’avvicinamento delle “navi nere” americane alle coste del paese. Per preparare i suoi guerrieri al potenziale attacco dell’invasore straniero, Katsuakira Itakura, il signore di Annaka, organizza una corsa di 58 chilometri attraverso coste, foreste e montagne. Ma la gara viene vista come un atto ostile dal governo centrale di Edo, il cui Shogun invia un gruppo di assassini per regolare i conti. Per evitare che la maratona si trasformi in tragedia, anche a causa di un suo messaggio male interpretato, una giovane spia al servizio dello Shogun dovrà correre più veloce degli assassini, mettendo a dura prova la sua stessa lealtà.

Il film è interpretato da Takeru Satoh, Nana Komatsu, Mirai Moriyama, Shôta Sometani, Munetaka Aoki, Ryu Kohata, Yuta Koseki, Motoki Fukami, Junko Abe e Danny Huston.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Samurai Marathon – I sicari dello Shogun” è diretto dal regista britannico Bernard Rose, meglio conosciuto per aver diretto l’originale Candyman e il biopic Amata Immortale, e musicato dal compositore Philip Glass che torna a collaborare con Rose dopo aver musicato Candyman – Terrore dietro lo specchio. Rose dirige da una sua sceneggiatura scritta con Hiroshi Saito e Kikumi Yamagishi e basata sul racconto del 2014 “The Marathon Samurai: Five Tales of Japan’s First Marathon” di Akihiro Dobashi.

Fonte: YouTube