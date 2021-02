SAS: Red Notice – trailer del thriller d’azione con Andy Serkis e Ruby Rose

Disponibile via Vertical Entertainment ha reso disponibile un nuovo trailer di SAS: Red Notice, un thriller d’azione internazionale del regista norvegese Magnus Martens. Un piccolo esercito di criminali ben addestrati ha dirottato l’Eurostar nelle profondità del Canale della Manica. Ora con 400 ostaggi in pugno, il piano è quello di dichiarare guerra al governo facendo saltare in aria la Manica; quello che i terroristi non sanno è che a bordo del treno, celato tra i passeggeri, c’è Tom Buckingham, un addestrato operativo della SAS (Special Air Service) il principale corpo speciale dellʼEsercito Britannico.

Niente di nuovo sotto il sole, il film sembra “Trappola sulle montagne rocciose incontra Trappola di cristallo”, ma è il cast a dare all’operazione un surplus di appeal. Oltre al protagonista Sam Heughan visto nella commedia d’azione Il tuo ex non muore mai, nell’action Bloodshoot tratto dall’omonimo fumetto e nella serie tv Outlander, il cast di supporto include il candidato all’Oscar Tom Wilkinson (Michael Clayton), Andy Serkis noto per le sue perfomance in motion capture nei panni di Gollum (Il signore degli anelli) e Cesare (Il pianeta delle scimmie) oltre al ruolo di Ulysses Klaue in Black Panther e Ruby Rose che oltre a ruoli in xXx – Il ritorno di Xander Cage, John Wick – Capitolo 2 e Shark – Il primo squalo ha recentemente interpretato e poi abbandonato dopo una sola stagione il ruolo di Batgirl per una stagione nell’omonima serie tv dell’Arrowerse.

La trama ufficiale:

Tom Buckingham (Sam Heughan), un operativo delle forze speciali, sta portando la dottoressa Sophie Hart da Londra a Parigi per fare una proposta. Quando il loro treno è nelle profondità del tunnel sotto la Manica, Grace Lewis (Ruby Rose) e la sua squadra di criminali di guerra pesantemente armati sequestrano il treno e tengono in ostaggio centinaia di passeggeri. Grace minaccia di svelare i segreti più oscuri del governo britannico e di far saltare in aria il tunnel sottomarino che attraversa la Manica se le sue richieste di riscatto non verranno soddisfatte. Disarmato e tagliato fuori dalla sua squadra antiterrorismo, Tom è l’unica speranza che Sophie e gli altri passeggeri hanno per sopravvivere.

Il cast completato da Tom Hopper, Owain Yeoman, Hannah John-Kamen, Ray Panthaki, Noel Clarke, Anne Reid, Jing Lusi, Richard McCabe, Sarah Winter, Douglas Reith, Dylan Smith.



[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“SAS: Red Notice” è diretto dal regista norvegese Magnus Martens, regista di epeisodi per svariate serie tv tra cui Banshee, 12 Monkeys, Agents of S.H.I.E.L.D., Luke Cage, Fear the Walking Dead. Martens dirige da una Laurence Malkin (Five fingers – Gioco mortale) e Chad Thumann (Soul Assassin) basata sul romanzo “Red Notice” dello scrittore Andy McNab che è anche un ex membro della SAS britannica. McNab venne catturato e torturato dalle forze irachene nella prima guerra del Golfo, era il comandante di una pattuglia di 8 uomini denominata “Bravo Two Zero” che è anche il titolo di un altro suo romanzo adattato in un film tv del 1999 con Sean Bean protagonista. Prodotto da Laurence Malkin, “SAS: Red Notice” debutterà negli Stati Uniti direttamente in VOD a partire dal 16 marzo 2021.