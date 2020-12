Disponibile un trailer ufficiale e una locandina di Sator, un horror psicologico a sfondo demoniaco diretto dal regista californiano Jordan Graham. Il suggestivo trailer del film ci porta in una remota foresta desolata in cui vive una famiglia in qualche modo legata ad un’entità sovrannaturale che ne influenza e rivendica le vite.

Sator gioca sul confine tra realtà e finzione, a quanto riferito la storia del demone che entra in contatto con una famiglia è ispirata alla vita del regista. “Il filmsi addentra nella storia oscura della mia famiglia con malattie mentali che circondano un’entità sovrannaturale e utilizza filmati domestici per creare un pezzo intrecciato tra documentario e finzione” ha spiegato Graham.

La trama ufficiale:

Appartata in una foresta desolata che ospita poco più che i resti in decomposizione del passato, una famiglia distrutta è ulteriormente dilaniata da una morte misteriosa. Adam, guidato da un pervasivo senso di paura, cerca risposte solo per apprendere che non sono soli; una presenza insidiosa di nome Sator ha osservato la sua famiglia, influenzandoli sottilmente per anni nel tentativo di rivendicarli. Basato sulla famiglia del regista. “Per anni generazioni della sua famiglia, compresa sua nonna, hanno affermato di entrare in contatto con una misteriosa presenza di nome Sator, e il film presenta i suoi racconti inquietanti di quei contatti”.

Il cast del film include Michael Daniel, Rachel Johnson, Gabriel Nicholson e June Peterson che hanno tutti già lavorato con il regista Jordan Graham nell’horror Specter, insieme alle esordienti Aurora Lowe e Wendy Taylor.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Sator” è scritto e diretto dal montatore e regista americano Jordan Graham, al suo secondo lungometraggio dopo l’horror fantascientifico “Specter” del 2012. Il film è stato presentato in anteprima al Fantasia Film Festival e uscirà negli Stati Uniti direttamente in VOD a partire dal 9 febbraio 2021.

