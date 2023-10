Disponibili nuove clip in italiano di Saw X, nuovo capitolo della popolare saga horror che vede il ritorno di Tobin Bell nei panni di Jigsaw (nei cinema italiani dal 25 ottobre con Eagle Pictures)

Saw X: nuove clip e featurette in italiano del film horror al cinema dal 25 ottobre

Saw X, disponibili un set di nuovi video del sequel horror che includono clip con scene tratte dal film, nuovi spot tv e un paio di featurette che ci portano dietro le quinte del film e in una speciale “escape room” allestita per il film che ha debuttato nei cinema italiani il 25 ottobre.

Iniziamo con una clip che anticipa una nuova trappola contorta che Jigsaw ha allestito. La trappola include una sorta di tortuosa sedia elettrica e la persona seduta su di essa ha davanti a sé un’esperienza infernale e dolorosa.

Saw X è ambientato tra gli eventi di Saw I e II e segue la storia di “un John Kramer malato e disperato che si reca in Messico per sottoporsi a una procedura medica rischiosa e sperimentale nella speranza di una cura miracolosa per il suo cancro – solo per scoprire che l’intera operazione è un’operazione complicata”. truffa per frodare i più vulnerabili. Il famigerato assassino torna al suo lavoro, ribaltando la situazione ai truffatori nel suo caratteristico modo viscerale attraverso trappole subdole, squilibrate e ingegnose.

L’obiettivo del film è quello di realizzare un film che “cattura tutto ciò che i fan di Saw amano del franchise, mantenendoli allo stesso tempo nel dubbio con nuove trappole e un nuovo mistero da risolvere”.

Il cast di Saw X oltre a Tobin Bell nei panni di John Kramer alias Jigsaw include anche Renata Vaca (Midnight Family), Paulette Hernandez (Crown of Tears), Joshua Okamoto (Control-Z), Octavio Hinojosa (Come Play With Me), Synnøve Macody Lund (Ragnarok), Steven Brand (The Sandman) e Michael Beach (Dahmer).

& Pete Goldfinger, il duo in precedenza ha scritto insieme anche Piranha 3D, Piranha 3DD, Saw: Legacy e Spiral – L’eredità di Saw. Gli eventi narrati nella pellicola si posizionano tra quelli narrati in Saw – L’enigmista e Saw II. “Saw X” è anche un sequel dell’originale Saw – L’enigmista e un prequel di Saw II.

Shawnee Smith in questo decimo capitolo riprende il suo ruolo di Amanda Young. In precedenza l’attrice ha ripreso il ruolo in “Saw VI” (2009).

Il regista Kevin Greutert ha rivelato, durante il Midsummer Scream Panel, che questo sarà il film più lungo della serie; dura infatti 1 ora e 58 minuti.

“Saw X” è il primo film della serie ad essere ambientato in Messico e il primo film “Saw” dai tempi di “Saw VI” (2009) ad avere un numero romano nel titolo.

“Saw” è un franchise horror americano creato dai registi australiani James Wan e Leigh Whannell, composto da dieci lungometraggi e media aggiuntivi. Nove dei dieci film ruotano principalmente attorno al serial killer immaginario John “Jigsaw” Kramer, mentre il nono film ruota attorno ad un assassino emulatore. John Kramer è stato introdotto brevemente in “Saw – L’enigmista” e sviluppato in modo più dettagliato in Saw II – La soluzione dell’enigma e nei film successivi.

Invece di uccidere le sue vittime sul colpo, Jigsaw le intrappola in situazioni pericolose per la vita che chiama “test” o “giochi” per testare la loro volontà di sopravvivere attraverso torture fisiche o psicologiche, credendo che se sopravvivono, saranno “riabilitate”. Kramer è stato ucciso in Saw III – L’enigma senza fine, ma i film continuarono a concentrarsi sulla sua influenza postuma, in particolare da parte dei suoi apprendisti, approfondendo ulteriormente Jigsaw tramite flashback.

Nel 2003, Wan e Whannell hanno realizzato un cortometraggio per contribuire a presentare un concept per un potenziale lungometraggio, dopo aver scritto la sceneggiatura originale per diversi anni. Dopo numerosi tentativi infruttuosi di ricevere finanziamenti nel loro paese d’origine, l’Australia, Wan e Whannell si sono recati negli Stati Uniti, a seguito dell’interessamento di alcuni produttori per il progetto. Alla fine il progetto ha avuto successo e, nel 2004, il primo capitolo ha debuttato al Sundance Film Festival.

Dopo il fine settimana di apertura di enorme successo, il primo di molti sequel ha avuto immediatamente il via libera. Cinque registi hanno lavorato alla serie: James Wan, Darren Lynn Bousman, David Hackl, Kevin Greutert e The Spierig Brothers; mentre Whannell, Bousman, Patrick Melton, Marcus Dunstan, Josh Stolberg e Peter Goldfinger hanno scritto le sceneggiature. Entrambi i creatori sono rimasti nel franchise come produttori esecutivi.

Nel 2010, il produttore del franchise Mark Burg disse che il settimo film, Saw 3D, sarebbe stato l’ultimo capitolo. La Lionsgate, tuttavia, nel 2012 espresse interesse nel continuare il franchise. Un ottavo film, Saw Legacy (Jigsaw), è uscito nell’ottobre 2017, seguito da un non film, lo spin-off Spiral – L’eredità di Saw (Spiral: From the Book of Saw) uscito nel 2021, con il comico e attore Chris Rock come protagonista del film.

Il franchise ha incassato più di 1 miliardo di dollari al botteghino e dalle vendite in home-video La serie di film è stata un successo al botteghino, pur ricevendo recensioni per lo più contrastanti o negative da parte della critica. Rimane uno dei franchise di film horror con i maggiori incassi di tutti i tempi. Sebbene alcuni critici abbiano definito i film ascrivibili nel sottogenere noto come “torture porn”, i creatori del franchise non sono d’accordo su tale inclusione.

Il franchise di “Saw” ha generato anche videogiochi, fumetti, action figures e attrazioni nei parchi a tema. Inoltre una serie televisiva è attualmente in fase di sviluppo.

