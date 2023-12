Saw XI: il nuovo film di Jigsaw ha una data di uscita ufficiale

Dopo il successo di incassi e critica di Saw X, Lionsgate conferma via Instagram un Saw XI che uscirà nelle sale il 27 settembre 2024.

Il franchise “Saw” è recentemente risorto grazie al suo protagonista John Kramer (Tobin Bell), “resuscitato” per l’occasione in Saw X, un midquel collocato tra gli eventi narrati nell’originale Saw – L’enigmista e nel sequel Saw II – La soluzione dell’enigma con John Kramer che affronta un cancro e fa sanguinosa giustizia di un gruppo di truffatori. Dopo un considerevole incasso al botteghino da parte di “Saw X”, 107 milioni di dollari nel mondo da un budget di 13 milioni, e recensioni positive, il film ha una valutazione Certified Fresh dell’80% su Rotten Tomatoes, Lionsgate ha recentemtne confermato che Saw XI è in lavorazione.

La notizia è stata annunciata attraverso gli account social ufficiali del film, rivelando che il film uscirà nelle sale il 27 settembre 2024.

Dato che John Kramer/Jigsaw (Tobin Bell) nel frattempo è morto all’interno del franchise, è probabile che “Saw XI” possa replicare la formula del suo predecessore diventando un prequel/midquel/interquel che aggiungerà un altro pezzo alla vita e al background di “Jigsaw” aka “L’enigmista”

Kevin Greutert, regista di “Saw X” e altri film della saga, in una precedente intervista con Hollywood Reporter ha spiegato che c’era del “rammarico” nell’aver ucciso Jigsaw troppo presto e di aver in qualche modo trascinato la serie a forza di “flashback”.

Sarebbe stato molto più semplice realizzare questi film se ciò non fosse accaduto, ma allo stesso tempo, i primi tre erano ampiamente considerati i migliori della serie Saw. C’era una sorta di integrità, credo, nel provare davvero a fare una trilogia e niente di più. E uccidendo definitivamente il personaggio, quell’integrità, come almeno era percepita all’epoca, era piuttosto importante per rendere grande la storia. Ma il fatto che dovessero essere realizzati più film, abbimao fatto meglio che potevamo e, in alcuni casi, è stato fantastico farlo attraverso flashback e tutto il resto. Ma sì, c’è sicuramente molto desiderio di non averlo ucciso.