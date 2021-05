Se vi siete mai chiesti come vengono create le droghe di scena per i film e come gli attori fingono di assumerle, il canale YouTube “Movies Insider” ha pubblicato un nuovo video che fa proprio al caso vostro. Naturalmente abbiamo scelto come film di riferimento il cult Scarface con Al Pacino che include scene davvero impressionanti con un Tony Montana sempre più allucinato e paranoico impegnato a consumare montagne di cocaina.

Non solo le droghe contraffatte nei film devono apparire accurate ed essere sicure da ingerire, ma devono anche comportarsi come le droghe. Ad esempio, il tabacco non può essere sostituito dalla cannabis perché il fumo di tabacco non è pesante come il fumo di cannabis e la differenza è evidente davanti alla macchina da presa.

La falsa metanfetamina di “Breaking Bad” era composta da cristalli di zucchero (rock candy). Inoltre, diversi stati dei farmaci richiedono diversi farmaci di scena. L’eroina in polvere falsa può essere creata combinando un mix di pancake e cacao in polvere, ma l’eroina fusa è fatta con zucchero di canna e acqua. Per iniettare questa falsa eroina davanti alla macchina da presa, viene utilizzato uno speciale ago retrattile che spinge le false droghe in una camera nascosta nella siringa.

La maggior parte dei farmaci contraffatti sono creati da cibo o vitamine in modo che gli attori possano ingerirli in sicurezza. Tuttavia, anche con le precauzioni in atto, i farmaci di scena possono comunque essere pericolosi. Al Pacino ha subito danni minori, ma permanenti alle cavità nasali dopo aver sniffato un sacco di finta cocaina sul set di “Scarface” e Jonah Hill ha dovuto essere ricoverato in ospedale dopo aver contratto la bronchite per aver sniffato troppa polvere di vitamina D sul set di “The Wolf of Wall Street“.

Se gli attori vogliono evitare del tutto di ingerire droghe, è possibile costruire un impianto di aspirazione che aspira la droga in polvere falsa attraverso un tubo nascosto come è stato fatto in “Sorry to Bother You”. Abbiamo parlato con il proprietario di Barkode Props, il maestro di scena Joel Barkow, che ci ha mostrato i trucchi del mestiere.