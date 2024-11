Scary Movie: i fratelli Wayans annunciano un nuovo film del popolare franchise di parodie horror

Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans hanno annunciato via Instagram un nuovo film di Scary Movie in sviluppo con Miramax.

Scary Movie, il franchise di parodie horror tornerà sul grande schermo grazie ad un nuovo progetto attualmente in sviluppo, a confermarlo Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans con un annuncio via social media.

I film del franchise, noti per le loro parodie sguaiate di grandi successi horror, hanno debuttato nel 2000 e nell’arco di cinque film e tredici anni hanno parodiato cult come Scream, So cosa hai fatto, L’esorcista, Poltergeist, The Ring, i film di Saw, The Grudge, Quella casa nel bosco, il remake La casa e Sinister.

I film del franchise oltre a sbertucciare classici horror, sono anche pieni di riferimenti alla cultura pop e a pellicole campioni d’incassi che hanno fatto la storia del cinema, da Matrix a Titanic, da Inception ai Soliti sospetti includendo anche drammi da Oscar del calibro di Million Dollar Baby e I segreti di Brokeback Mountain.

Il capo della Miramax Jonathan Glickman parlando del progetto ha dichiarato:

Siamo entusiasti di riunire Scary Movie con i fratelli Wayans, i brillanti creatori dietro l’amato franchise. Il tempismo è perfetto per riportare la serie sul grande schermo e siamo fortunati ad avere la visione comica unica di Keenen, Marlon e Shawn che la porta al pubblico di tutto il mondo.

Marlon, Shawn e Keenen Wayans hanno aggiunto:

Non potremmo essere più entusiasti di far parte del nuovo Scary Movie e di lavorare di nuovo insieme. Questo è un franchise che abbiamo creato più di 20 anni fa. Ricordiamo le persone che ridevano nelle sale e speriamo di vederlo accadere di nuovo. Non vediamo l’ora di lavorare con Jonathan Glickman e il suo team alla nuova Miramax per portare queste risate nei cinema, a cui appartengono. È una doppia reunion.

Il fatto che il franchise con cinque film sia costato nel suo complesso “solo” 177 milioni di dollari, per un incasso globale di circa 896 milioni, rende comprensibile il fatto che lo studio si stia dando da fare per riportare “Scary Movie” sul grande schermo.

L’ultimo film del franchise Scary Movie 5 è uscito nel 2013 diretto Malcolm D. Lee, scritto da David Zucker & Pat Proft e interpretato da un nutrito cast che ha incluso Charlie Sheen, Lindsay Lohan, Terry Crews, Heather Locklear, Snoop Dogg, Mike Tyson e Usher. Tra i film parodiati La madre, Paranormal Activity 2, Il cigno nero, L’alba del pianeta delle scimmie, La casa (remake), Inception, Sinister, Cinquanta sfumature di grigio, The Help, Amityville Horror, Project X – Una festa che spacca e Il mai nato.