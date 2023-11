Scream 7 sta attraversando un momento di “maretta” poiché il franchise ha recentemente persoa breve distanza le sue due protagoniste. Melissa Barrera è stata licenziata da Spyglass per i commenti fatti sui social media sul conflitto Israele-Hamas, mentre Jenna Ortega ha finito per ritirarsi a causa di “conflitti di programmazione” con la seconda stagione di Mercoledì.

Melissa Barrera licenziata da Scream 7

Melissa Barrera è stata licenziata da Spyglass Media per il commento sul conflitto Israele-Hamas che potete leggere a seguire, che l’attrice ha condiviso sui social media.

Gaza è attualmente trattata come un campo di concentramento. Mettendo tutti insieme con le spalle al muro, senza un luogo dove andare, senza elettricità, senza acqua… Le persone non hanno imparato nulla dalle nostre storie. E proprio come le nostre storie, le persone stanno ancora osservando in silenzio tutto ciò accadere. QUESTO È GENOCIDIO E PULIZIA ETNICA”.

Il regista di “Scream 7”, Christopher Landon (Auguri per la tua morte, Freaky, Un fantasma in casa), ha condiviso la sua reazione al licenziamento via “X”, commento che in seguito è stato rimosso:

Questa è la mia dichirazione: 💔 Tutto fa schifo. Smettere di urlare. Questa non è stata una mia decisione.

Alla dichiarazione poi rimossa di Landon ha fatto seguito un comunicato di Spyglass Media, in cui si sono detti sconvolti dal comportamento dell’attrice sui social media:

La posizione di Spyglass è inequivocabilmente chiara: abbiamo tolleranza zero per l’antisemitismo o l’incitamento all’odio in qualsiasi forma, compresi i falsi riferimenti al genocidio, alla pulizia etnica, alla distorsione dell’Olocausto o qualsiasi cosa che oltrepassi palesemente il limite dell’incitamento all’odio.

Jenny Ortega abbandona Scream 7

Un paio di giorni fa il sito Deadline riportava che l’uscita di Jenny ortega non aveva nulla a che fare con le conseguenze del licenziamento di Melissa Barrera. Affermando che l’attrice ha dovuto abbandonare il suo ruolo in “Scream 7” causa di un conflitto di programmazione con la stagione 2 della serie tv “Mercoledì”.

La fonte spiega che “l’uscita di Ortega dal prossimo Scream è stata discussa prima dello sciopero degli attori. Una sceneggiatura per Scream 7 non era ancora pronta e la candidata al Primetime Emmy doveva recarsi in Irlanda ad aprile per girare la seconda stagione di Mercoledì di Netflix, che durerà per tutta l’estate. Inoltre, Beetlejuice dopo lo sciopero SAG-AFTRA ha avuto qualche giorno in più di riprese per rispettare la sua uscita nelle sale fissata per il Labor Day 2024.”

Secondo quanto riferito da Variety, Ortega in realtà “non è mai stata a bordo per il nuovo film”. Ortega e Barrera inizialmente hanno firmato solo per due film di Scream e con “Scream 7” hanno adempiuto a tali obblighi. Quindi, se fossero tornate, entrambe avrebbero dovuto siglare nuovi accordi.

Lo studio pensa a Neve Campbell e Patrick Dempsey

Variety riferisce anche che lo studio vorrebbe di nuovo a bordo Courtney Cox e che tenteranno ancora una volta di riportare Neve Campbell nei panni di Sydney Prescott, l’attrice aveva rifiutato il sesto film per un compenso non adeguato propostogli dallo studio. Pare che si stia cercando di coinvolgere anche Patrick Dempsey affinché riprenda il ruolo di Mark Kincaid interpretato in Scream 3, l’attore è recentemente apparso nello slasher Thanksgiving di Eli Roth. film attualmente nelle sale italiane.

Neve Campbell in una recente intervista con Deadline ha rivelato di aver visto “Scream 6”:

L’ho guardato due settimane fa. Mi ci è voluto un minuto, non so perché. In realtà ho pensato che avessero fatto un ottimo lavoro. Penso che il cast sia composto da attori davvero potenti e meravigliosi…Non auguro alcun male a questi film. Volevo che il film fosse bello. Non è che mi siedo a casa mia a pensare: “Spero che faccia schifo, spero che non vada bene.” Ho a cuore tutte le persone coinvolte, dico solo che c’è qualcuno al vertice che pensa solo ai soldi e questa è una sua prerogativa.

Quando in precedenza ha parlato del motivo per cui ha scelto di non tornare per “Scream 6”, Campbell ha spiegato:

Pensavo che ciò che mi veniva offerto non equivalesse al valore che porto a questo franchise, e che ho portato a questo franchise, per 25 anni, e come donna in questo settore, penso che sia davvero importante per noi essere apprezzate e lottare per essere apprezzate…Onestamente non credo che se fossi un uomo e avessi realizzato cinque puntate di un enorme franchise di successo in 25 anni, La cifra che mi sarebbe stata offerta sarebbe stata la stessa che sarebbe stata offerta ad un uomo. Sono fatta così, Non potevo farlo. Non avrei potuto camminare sul set sentendomi sottovalutata e percependo l’ingiustizia, o la mancanza di equità, attorno a tutto ciò.

Vista l’uscita di scena di Barrera e Ortega, gli sceneggiatori dei due film precedenti, James Vanderbilt e Guy Busick, lavoreranno su una nuova bozza da presentare ai produttori e al regista Christopher Landon. Lo studio spera ancora di avere “Scream 7” pronto per uscire nei cinema per il 2025.