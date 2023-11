Thanksgiving: featurette in italiano, nuovi poster e colonna sonora dello slasher horror di Eli Roth

Thanksgiving – La morte ringrazierà, lo slasher horror di Eli Roth ha debuttato nei cinema italiani, e con il film nelle sale approfondiamo con una featurette sottotitolata in italiano che ci porta dietro le quinte del film, un set di nuovi poster ufficiali e la colonna sonora di Brandon Roberts.

La trama ufficiale: La cittadina di Plymouth, in Massachusetts, è sconvolta da una terribile tragedia avvenuta all’interno di un centro commerciale durante il Black Friday. Un anno dopo, durante i festeggiamenti del Thanksgiving, un misterioso e feroce serial killer comincia a torturare e uccidere la popolazione locale, seguendo un grottesco piano di vendetta e prendendosela soprattutto con un gruppo di ragazzi, che evidentemente nascondono a loro volta uno scomodo segreto.Quelli che iniziano come omicidi casuali si rivelano presto parte di un più ampio e oscuro piano legato alla festività. Ispirato al fake trailer realizzato da Eli Roth per Grindhouse e diretto dallo stesso Roth, Thanksgiving è pronto a diventare un nuovo cult del cinema horror contemporaneo.

Il cast include Patrick Dempsey nei panni dello sceriffo della città, Gina Gershon (serie tv Chucky), Rick Hoffman (serie tv Suits), Ty Olsson (serie tv Slasher) e Lynne Griffin (Priscilla).

Thanksgiving – La nuova featurette in italiano

In un’intervista con Total Film Magazine, il regista Eli Roth ha spiegato che questo film non è pensato per essere il film pubblicizzato in “Grindhouse”:

Abbiamo detto: “Facciamo finta che Thanksgiving è un film degli anni 80 così offensivo che ogni copia è stata distrutta. Tutte le sceneggiature sono state bruciate. Il regista è scomparso. I membri della troupe hanno cambiato nome. Una persona ha salvato il trailer e lo ha caricato in uno degli angoli più nascosti del sito 4chan, e ora è uscito. Quindi questo è un reboot del 2023.” Una volta stabilito questo, ci siamo sentiti più liberi.”

Thanksgiving – I nuovi poster ufficiali

Thanksgiving – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Brandon Roberts (The Woman in Black 2, Little Evil, Unbroken – La via della redenzione, Chaos Walking, Fear Street Parte 2: 1978, underwater, Cimitero Vivente: Le Origini). Roberts e il regista Eli Roth hanno collaborato in precedenza per il cortometraggio Eli Roth’s Haunted House: Trick VR Treat.

1. The Pilgrim (2:23)

2. Jessica’s Theme (2:08)

3. Dinner Thyme (1:13)

4. Red Thursday (4:35)

5. School Chase (3:37)

6. Face Off (2:18)

7. Fowl Play (2:41)

8. Jess Suspicious (2:29)

9. Decapiturkey (2:40)

10. Yulogy (4:20)

11. Dinnner Is Served (5:51)

12. Dinner Escape (2:43)

13. Police Talk to Jess (1:57)

14. Surprise on Your Face (4:03)

15. There Will Be No Leftovers (3:51)

16. The Leftovers (1:23)

17. All Will Be Carved (1:45)

La colonna sonora di “Thanksgiving” è disponibile su Amazon.