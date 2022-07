Secret Headquarters: trailer e anticipazioni della commedia d’azione con Owen Wilson

Dal 12 agosto su Paramount+ Secret Headquarters, una commedia d’azione con supereroi dei registi Henry Joost e Ariel Schulman (Paranormal Activity 3 & 4). La trama segue un ragazzino che scopre un quartier generale segreto sotto la sua casa che sembra appartenere a un potente supereroe. Il film si ispira chiaramente al filone delle commedie d’azione per ragazzi, vedi Sky High – Scuola di superpoteri con Kurt Russell, Capitan Zoom – Accademia per supereroi con Tim Allen e il più recente We Can Be Heroes di Netflix diretto da Robert Rodriguez.

Trama e cast

La trama ufficiale: Durante una serata dopo la scuola, Charlie (Walker Scobell) e i suoi amici scoprono accidentalmente il quartier generale del supereroe più potente del mondo nascosto proprio sotto la sua casa. Charlie comincia così a sospettare che il padre separato possa avere una doppia vita segreta. Quando i cattivi attaccano, devono fare squadra per difendere il quartier generale e salvare il mondo.

Il cast del film è completato da Owen Wilson, Jesse Williams, Michael Peña, Levy Tran, Jessie Mueller, Momona Tamada, Keith L. Williams, David Lengel, Dustin Ingram, Michael Anthony, Abby James Witherspoon, Dayna Beilenson, Jerry the Janitor, Aiden Malik, Laila Pruitt, Zeb Slone, Savannah Schultz, Kezii Curtis, Labrandon Shead e Kaitlyn Saunders.

Secreat Headquarter – trailer e video

Curiosità

“Secret Headquarters” segna per i registi Henry Joost e Ariel Schulman il loro primo film per famiglie in assoluto e il secondo film con supereroi dopo Project Power di Netflix con Jamie Foxx. Altri crediti del duo di registi includono il terzo e quarto capitolo della saga horror Paranormal Activity, il documentario Catfish, il film d’azione Nerve e l’horror fantascientifico Viral.

Il film segna la seconda collaborazione tra Owen Wilson e il produttore Jerry Bruckheimer dai tempi di Armageddon – Giudizio finale (1998).

Owen Wilson e Michael Peña hanno già recitato nell’Universo Cinematografico Marvel (UCM). Wilson è apparso nella serie tv Loki mentre Peña era nei primi due film di Ant-Man.

“Secret Headquarters” è prodotto da Jerry Bruckheimer, John K. Campbell e Chad Oman, con D. Scott Lumpkin a bordo come produttore esecutivo.

Le musiche originali del film sono del compositore Lorne Balfe (Megamind, Geostorm, 12 Soldiers, Pacific Rim: La rivolta, Gemini Man, La guerra di domani, Mission: Impossible – Fallout).

Foto e poster