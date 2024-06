L’impero: trailer italiano della commedia galattica di Bruno Dumont con Fabrice Luchini (Al cinema dal 13 giugno)

Dal 13 giugno 2024 nei cinema italiani con Academy Two L’impero, un intrigante mix di commedia e fantascienza diretto dal regista francese Bruno Dumont.

Il cast: Brandon Vlieghe, Anamaria Vartolomei, Lyna Khoudri, Camille Cottin, Fabrice Luchini, Bernard Pruvost e Philippe Jore.

Il cast tecnico: Fotografia di David Chambille / Montaggio di Bruno Dumont & Desidera Rayner / Suono di Philippe Lecoeur, Elsa Ruhlmann, Jeremy Hassid, Romain Ozanne, Emmanuel Croset & Olivier Walczak / Direttore di produzione Cédric Ettouati e post-produzione / 1° Assistente alla regia Rémi Bouvier / Segretaria di edizione Virginie Barbay / Costumi di Alexandra Charles & Carole Chollet / Casting Clément Morelle / Design di produzione Erwan Legal & Celia Marolleau

Team di produzione: Produttori Jean Bréhat & Bertrand Faivre / Co-produttori Dorothe Beinemeier, Fabrizio Mosca, Marcantonio Borghese, Andrea Paris, Matteo Rovere, Ines Vasiljevic

Nel tentativo di ripristinare i loro imperi, due forze provenienti dallo spazio profondo e in contrapposizione fra loro, Uno e Zero, scatenano un conflitto apocalittico sulla Terra. Al centro di questa guerra digitale e di questa vera e propria inseminazione interplanetaria, gli umani sono la preda sessuale, spirituale e riproduttiva di questa procreazione universale e alternativa. I demoni delle forze Zero si preparano segretamente all’invasione sotto le spoglie degli abitanti di un piccolo villaggio costiero nel nord della Francia. Questi demoni si impadroniscono della popolazione locale, invadendone i corpi e dannandoli, al fine di scatenare un pandemonio sulla Terra. La procreazione generata da un umano e un demone impadronitosi di un corpo ha dato vita al Margat, un principe imperiale e futuro procreatore della Razza Zero che si incarna in Freddy, il figlio di una giovane coppia divisa, Lou e Jony. Ma al tempo stesso, una nuova specie di creatura generata dagli Uno, si sta mettendo all’opera per produrre un’evoluzione alternativa e benefica. Prima che il Margat raggiunga un’apocalittica pubertà, gli Uno cercano a tutti i costi di impedire questo destino infernale. In attesa della battaglia finale, le legioni imperiali cercano in ogni modo di convincere l’umanità ad appoggiare la loro causa. Questo sorprendente film, una sorta di “opera fra spazio e Terra”, è una metafora galattica della lotta interna, nel cuore di ogni essere umano, fra lo Zero e l’Uno, ovvero fra il male e il bene… la lotta fisica e metafisica fra il nulla e l’essere. Al tempo stesso, L’Impero è una sintesi del cinema d’autore, con il suo naturalismo e dei blockbuster con le sue creazioni, mirate all’intrattenimento spettacolare e parte della sua originalità consiste proprio nel mettere insieme attori non professionisti e stelle del cinema.

[Bruno Dumont]