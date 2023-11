Secret Santa: trailer del nuovo horror natalizio del regista di “Jason va all’inferno”

E’ uscito negli Stati Uniti con Screambox l’horror natalizio Secret Santa del regista Adam Marcus, noto per aver diretto Jason va all’inferno, nono capitolo della saga horror Venerdì 13.

La trama ufficiale: Mentre amici e parenti si riuniscono per festeggiare un’altra stagione natalizia, non hanno idea che ci sia un assassino in mezzo a loro. Con le bevande che scorrono a fiumi, una famiglia benestante, distante e disfunzionale, non è consapevole che le loro libagioni natalizie sono intrise di un siero della verità che scatenerà l’inferno durante la loro riunione natalizia. Quando i segreti cominciano a venire a galla, la tensione inizia a salire fino a sfociare in una furia omicida di cui Krampus sarebbe orgoglioso. Ma tra le bollicine e gli spargimenti di sangue, uno di loro tenta disperatamente di fermare il caos prima che sia troppo tardi.

“Secret Santa” è interpretato da Michael Rady (Timeless), Debra Sullivan (Big Love) e il comico Drew Lynch. il cast include anche Leslie Kies, Ryan Leigh Seaton, John Gilbert, Pat Destro, Nathan Hedrick, Michelle Renee Allaire, Curtis Fortier, Freddy John James, Petra Areskoug, Tracy Drolet, William Dixon, Scott Burkett, Rachael Kemery, Jaden Reid, Joyce Greenleaf, Joe Howard, Melissa Corkern, Joshua Kwak, Andrew Streiber, Jude B. Lanston, Cole Rommel, Jeff Karr.

Adam Marcus dirige da una sua sceneggiatura scritta con Debra Sullivan, il duo si è riunito dopo aver scritto Non aprite quella porta 3D (2013), sequel-reboot dell’originale Non aprite quella porta e il thriller d’azione Momentum (2015) con Olga Kurylenko e Morgan Freeman. Marcus dopo Jason Goes to Hell: The Final Friday del 1993 ha diretto la commedia romantica Snow Days (1999) e il thriller d’azione Conspiracy (2008) con Val Kilmer protagonista.

Il film è stato presentato in anteprima al Sitges Film Festival ed è stato prodotto da Bryan S. Sexton con John Gilbert e Robert Kurtzman a bordo in qualità di produttori esecutivi.

Adam Marcus sta attualmente lavorando con il regista Michael Felsher a Hearts of Darkness: The Making of The Final Friday, un documentario sulla realizzazione di “Jason va all’inferno”.

Nel 1993, Jason Voorhees andò all’inferno in quello che è uno dei capitoli più polarizzanti della serie. The Dark Heart of Jason Voorhees, prodotto dal regista di The Final Friday Adam Marcus e dal creatore Nick Hunt, va dietro le quinte e offre uno sguardo inedito al nono capitolo di uno dei franchise più iconici del genere horror.

Fonte: Bloody Disgusting