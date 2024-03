Senza Prove: trailer italiano del film di Béatrice Pollet (Al cinema dal 21 marzo)

Dal 21 marzo 2024 nei cinema italiani con Kitchenfilm Senza Prove, il film di Béatrice Pollet con Maud Wyler e Géraldine Nakache che sarà proiettato in anteprima al C-Movie Film Festival, manifestazione in programma a Rimini dal 20 al 23 marzo 2024 organizzata da Kitchenfilm con la direzione artistica della regista e distributrice Emanuela Piovano. Una quattro giorni di anteprime internazionali e incontri dedicati al cinema e al femminile, presso la Cineteca di Rimini e lo splendido Cinema Fulgor, attraverso un’esplorazione dei tre concetti chiave che danno il nome alla manifestazione: Cinema, Corpi, Convivenze.

Senza Prove – Trama e cast

Claire e Sophie (Maud Wyler & Géraldine Nakache) hanno studiato insieme e sono entrambe avvocate. Claire è felicemente sposata con Thomas (Grégoire Coline) hanno due figlie. Ma la loro vita viene sconvolta, quando la polizia trova vicino alla loro casa, un neonato che si ritiene sia di Claire. Sophie costruisce la sua difesa, anche se Claire sostiene di non aver né visto né sentito che era di nuovo incinta, ma come può non essersene accorta? L’essenza della maternità diventa presto Il fulcro del caso.

Il cast include anche Roman Kolinka, Fanny Cottençon, Pascale Vignal, Pascal Demolon e Ophélia nel ruolo della procuratrice.

Negazione della gravidanza…cos’è?

CRONOLOGIA (secondo la FARDP – Associazione Francese per il Riconoscimento della Negazione della Gravidanza)

• 1681 Il dottor François Mauriceau (ginecologo) parla di “ignoranza di una gravidanza” indotta da sanguinamenti mestruali persistenti.

• XIX secolo Il dottor Marcé (psichiatra) fornisce le prime descrizioni complete della negazione della gravidanza senza nominarla.

• 1874 Il dottor Tardieu (giurista e criminologo) parla di “dissimulazione”.

• 1898 Il dottor Gould usa i termini “gravidanza inconsapevole/gravidanze sconosciute”.

• 1949 La dottoressa Hélène Deutsch, nel suo libro sulla psicologia femminile, cita casi di donne che

“negano in buona fede la loro gravidanza” e per le quali “la maternità biologica non conduce alla mentalità materna”.

• 1900 Il dottor Brouardel (medico legale) scrive, in uno dei suoi libri, un capitolo intitolato “Può una donna essere incinta senza saperlo?” ma non fornisce una risposta chiara.

• 1970 Appare il concetto di “negazione della gravidanza”.

• 1990 Il DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali – la “bibbia” della nosografia

psichiatrica) rifiuta di includere la negazione della gravidanza come disturbo psichiatrico.

DEFINIZIONE

Lo stato in cui una donna incinta non è consapevole di essere incinta, il suo corpo non le dice che lo è, e nessun altro se ne accorge (partner, genitori, amici, medici, ecc.) Questo sintomo copre molteplici situazioni, che si tratti di negazione parziale o totale.Nel caso di una negazione parziale, un evento accessorio rimuove la negazione prima del parto, come una radiografia di un’altra parte del corpo, un commento di una terza persona…Nel caso di una negazione totale, il parto avviene senza che la donna sappia cosa le sta succedendo. Se partorisce da sola, il bambino può essere messo in pericolo e il parto diventa un problema forense.

COME È POSSIBILE?

Poiché l’utero non si inclina, queste donne non mostrano. Di conseguenza, il bambino si sviluppa verticalmente, secondario documenti radiografici che a volte hanno dissipato la negazione…Inoltre, l’amenorrea non si verifica necessariamente, e nessuno dei soliti sintomi dell a gravidanza si manifesta.

QUALI RISCHI CORRONO QUESTE DONNE?

Nel caso di una negazione totale, che comporta l’abbandono o la morte del neonato, queste donne possono essere condannate fino all’ergastolo.Indipendentemente dal fatto che il bambino viva o muoia, possono essere prese in custodia. Il giudice istruttore determina il loro coinvolgimento, conscio o meno, la loro intenzione di uccidere un bambino di età inferiore ai 15 anni con o senza premeditazione; valutano il disturbo all’ordine pubblico, la mancata prestazione di cure, ecc. Successivamente, il caso può essere chiuso o andare in tribunale, alla Corte Criminale o alla Corte Correzionale.

UN TENTATIVO DI CONCLUSIONE

Nessuno è immune dalla negazione della gravidanza, indipendentemente dall’età o dalla situazione socio-economica. È una realtà medica che rimane sottovalutata e probabilmente sottodiagnosticata. Il sintomo causa varie e ovvie sofferenze, pericolo per il neonato, difficoltà nella relazione madre-figlio, ecc.

ALCUNE CIFRE STIMATE:

Basandosi su uno dei pochi solidi studi epidemiologici effettuati nel 1990 e pubblicati nel 2002, lo studio Jens Wessel – Berlino, applicato al numero di nascite in Francia nel 2018, per esempio:

Su 760.000 nascite annuali:

• 1 su 500 negazioni parziali

• 1 su 2500 negazioni totali = 304 negazioni totali all’anno

• 1 su 10.000 parti in casa (in caso di negazione totale) = 76 nascite all’anno

• Di queste 76 nascite in casa, 15 morti neonatali all’anno = più di 1 bambino al mese.

• (NB: Queste morti hanno cause multiple: complicazioni durante il parto non assistito, posizionamento anormale del bambino, ipotermia,

strangolamento con il cordone ombelicale… non sono esclusivamente il risultato di infanticidio…)

Eppure, di queste donne:

• 80% sono in relazioni stabili.

• 50% sono già madri.

• Molte non sono necessariamente adolescenti, immature o sofferenti di disturbi cognitivi o psicotici.

*La negazione della gravidanza è la complicazione ostetrica più pericolosa da ignorare per la ricerca e la letteratura scientifica.

(Jens Wessel, ostetrico)

Béatrice Pollet – Note Biografiche

Béatrice Pollet si è iscritta al programma di fotografia presso Louis Lumière nel 1986, conseguendo contemporaneamente un master in Cinema presso l’Università di Parigi VIII. A partire dal 1988, ha lavorato come sceneggiatrice al fianco di registi come René Allio, Philippe Lioret, Raùl Ruiz, Hiner Saleem, Jean Marboeuf, Jean Baronnet, Thierry Binisti e molti altri. Parallelamente, ha sviluppato sceneggiature per cortometraggi, documentari e lungometraggi. Dopo aver completato tre cortometraggi di finzione, ha diretto il suo primo lungometraggio, “Le jour de la grenouille”, uscito nel settembre 2012. Nel 2011 ha iniziato la ricerca sul fenomeno della negazione della gravidanza e la scrittura di “Senza prove”, dirigendo contemporaneamente numerosi film sul percorso perinatale (documentari, docudrammi, registrazioni video). Le riprese di “Senza prove” si sono svolte tra le regioni dell’Occitania e dell’Ile-de-France tra dicembre 2021 e gennaio 2022.

Intervista con la regista

Come hai iniziato ad interessarti al tema della negazione della gravidanza?

Da una notizia letta dieci anni fa: una donna aveva partorito in casa da sola, sopraffatta dal dolore e dalla paura senza sapere cosa le stesse succedendo o

nemmeno che si trattasse di un neonato. Quel parto era finito in tragedia – il neonato era morto. Non riuscivo a capire come la presenza di quel bambino nel suo ventre per nove mesi potesse essere sfuggita a lei e a chi le stava intorno. Dopo alcune ricerche, ho scoperto che in caso di negazione della gravidanza, la pancia non cresce, il ciclo mestruale non si ferma per forza e che a volte non ci sono nemmeno i sintomi tipici della gravidanza. Più cercavo di capire e più leggevo, più questa situazione mi affascinava e mi stimolava. Ho avuto la fortuna di incontrare le persone giuste molto presto.

Il tuo film è dedicato alla memoria del dottor Félix Navarro. Hai incontrato questo medico durante le tue ricerche?

Il dottor Félix Navarro ha fondato l’Association Française pour la Reconnaissance du Déni de Grossesse (Federazione Francese per il Riconoscimento della Negazione della Gravidanza), o AFRDG, a Tolosa nel 2006. Nel frattempo lui è devenuto a mancare e ho deciso di dedicargli questo film. L’ho incontrai nel 2011 ad un convegno organizzato dalla sua associazione: questo convegno di 2 giorni interamente dedicato alla negazione della gravidanza ha riunito ostetriche, psichiatri, esperti, professionisti in ambito legale e altro ancora… Ho anche incontrato una donna senza sapere che lei stessa aveva attraversato la negazione della gravidanza e che la sua tragedia aveva portato alla nascita dell’Associazione (il suo bambino è morto alla nascita, è stata processata e condannata). Questa donna è stata la prima a raccontarmi la sua storia, la prigione in cui ha trascorso 9 mesi. In un certo senso, è stata la mia “grande testimone”. Dunque, la mia motivazione è nata da questo incontro umano. Volevo parlare della sua sofferenza, di quella della sua famiglia e anche del suo bambino, perché lei aveva già un figlio. Tra l’altro lei compare nel film insieme suo figlio che ora ha 20 anni.

Perché hai scelto Maud Wyler per interpretare Claire?

Volevo lavorare con lei da molto tempo, fin da quando l’ho vista in diversi cortometraggi e poi in “Le Combat ordinaire”. Il suo viso è così espressivo, mostra ogni emozione del suo personaggio. Lavora molto anche sulla postura. Per il personaggio di Claire, alterna una donna distrutta il cui corpo si sta sgretolando a ciò che resta del suo passato da avvocato, padrona della sua immagine. Era importante che lo spettatore si immedesimasse in lei, che le credesse: è schietta, sincera e controllata. I suoi gesti rimangono essenziali, tutto è interiorizzato, ma tutto è visibile. Maud ha un grande potere evocativo.

Il titolo “Senza prove” (Toi non plus, tu n’as rien vu) si rivolge a tutti: il rifiuto della gravidanza è un fenomeno collettivo?

Il film si apre con la sequenza di Claire, incinta di otto mesi, che si butta in piscina con il ventre completamente piatto. Partorisce due settimane dopo, e neanche lo spettatore ha visto nulla. Questo li rende complici? È così inquietante che rifiutiamo questo mistero. Il bambino si nasconde: a volte lo scopriamo casualmente in una radiografia, un’ecografia per dolore ai reni, ad esempio. Cresce lungo la colonna vertebrale sotto le costole; l’utero della madre non si inclina in avanti; non ha una pancia grande. La negazione è diversa per ogni donna che lo ha vissuto, ma c’è un comune denominatore: l’assenza di qualsiasi sintomo fisico usuale della gravidanza. I ginecologi mi hanno raccontato di donne che hanno scoperto le loro gravidanze molto tardi, a sei o sette mesi, e le cui pance sono cresciute nelle due ore dopo aver accettato il loro stato! Sono convinta che queste donne condividano tutte una ferita invisibile, qualcosa legato alla maternità, qualcosa che hanno portato con sé fin dall’infanzia, o che è stato trasmesso da loro antenati. La negazione della gravidanza riflette una fragilità psicologica che ci è sconosciuta. Ma invece di ammettere che non sappiamo, preferiamo giudicare. Ma per giudicare, bisogna sapere. Voglio condurre lo spettatore verso una visione senza pregiudizi, verso la comprensione di questa incredibile ma semplicemente umana complessità che è la negazione della gravidanza.

