Sergio Castellitto: età, moglie e figli, studi, dove vive, carriera e film

È uno degli attori e registi più acclamati del panorama cinematografico italiano. Sergio Castellitto rappresenta infatti una certezza per il grande schermo e, prima del successo, ha anche lui dovuto fare una gavetta non indifferente. Originario di Roma e nato nel 1953 da una famiglia molisana, ha frequentato da giovanissimo l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico senza però terminarla. Qualche tempo dopo è avvenuto il suo esordio a teatro, e questa esperienza gli ha dato la possibilità di lavorare con i più importanti registi come Aldo Trionfo ed Enzo Muzii.

Negli anni ’90 ha ottenuto un grande successo nella fortunata commedia A piedi nudi nel parco di Neil Simon e nella pièce Recital su Derek Jarman, finché non ha esordito come regista teatrale con la pièce Manola, scritta e interpretata da Margaret Mazzantini e da Nancy Brilli. Nel 2004 ha invece portato in scena – come regista e interprete – un secondo testo teatrale, Zorro.

L’approdo al cinema e l’inizio di una lunga carriera

Il primo vero e proprio esordio al cinema è avvenuto nel 1981, quando ha fatto una piccola comparsa in Tre fratelli di Francesco Rosi, con Michele Placido. L’anno successivo ha debuttato in tv con un film diretto da Enzo Muzzi, Le singolari avventure di Francesco Maria. Per tutti gli anni ’80 si è fatto notare per dei piccoli ruoli in alcune commedie destinate al grande pubblico, come Piccoli equivoci di Ricky Tognazzi nel 1989 e Stasera a casa di Alice di Carlo Verdone nel 1990. Nello stesso anno è apparso nella miniserie tv Un cane sciolto, diretta da Giorgio Capitani e con Nancy Brilli. Castellitto ha ottenuto poi un premio ai Nastri d’Argento come miglior attore protagonista per L’uomo delle stelle, oltre che il Premio David di Donatello per la sua interpretazione ne Il grande cocomero.

Il suo debutto da regista è invece avvenuto verso la fine degli anni ’90, quando ha partecipato a diverse pellicole come Non ti muovere, La bellezza del somaro, Venuto al mondo, Nessuno si salva da solo, Fortunata e Il materiale emotivo, lavorando spesso a quattro mani con la moglie Margaret Mazzantini per il soggetto e la sceneggiatura. La fama di Castellitto è però aumentata ancora di più con la realizzazione di miniserie tv dedicate a Fausto Coppi, Don Lorenzo Milani, Padre Pio ed Enzo Ferrari. Il regista è sempre stato molto richiesto anche all’estero, dato che ha lavorato con continuità in Francia, prendendo inoltre parte a Le Cronache di Narnia – Il principe Caspian.

La vita privata

Nel 1987 Sergio Castellitto ha pronunciato il fatidico sì con Margaret Mazzantini, attrice, sceneggiatrice e scrittrice. I due si sono incontrati per la prima volta in occasione nello spettacolo teatrale Le tre sorelle di Cechov e, da quel momento, non si sono più lasciati. La moglie del regista ha anche lei alle spalle un’importantissima carriera teatrale e cinematografica, e ha pubblicato sei romanzi. Dalla loro storia sono nati i quattro figli Pietro, Maria, Anna e Cesare.