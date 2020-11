Shadows: il film di Carlo Lavagna arriva direttamente on demand il 19 novembre

Dopo la tappa in concorso alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione parallela e autonoma Alice nella città, il prossimo 19 novembre arriva direttamente in digitale, disponibile sulle maggiori piattaforme streaming, il dramma Shadows di Carlo Lavagna.

La trama ufficiale:

Alma e Alex sono due sorelle adolescenti che vivono nascoste nell’oscurità dei boschi, in un vecchio hotel abbandonato, con la loro Madre, una donna severa che le protegge dalle misteriose insidie del mondo esterno. Ma con il passare del tempo inizia a farsi spazio nelle due ragazze una nuova consapevolezza che le porterà a infrangere le regole, spezzando l’apparente equilibrio delle loro vite e portando alla luce un inquietante segreto.



[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il film è interpretato da Mia Threapleton vista nel dramma romantico le regole del caos e da Lola Petticrew (Here Are the Young Men) nei panni delle sorelle adolescenti Alma e Alex. Nei panni della madre troviamo invece Saskia Reeves i cui crediti includono ruoli in The Program, Il traditore tipo e The Premier – Rapimento e ricatto.

Il regista Carlo Lavagna è al suo secondo lungometraggio dopo il dramma Arianna del 2015. “Shadows” è scritto da Fabio Mollo che ha diretto Il Padre d’Italia con Luca Marinelli e la serie tv Curon di Netflix, Damiano Bruè (Ninna Nanna), Vanessa Picciarelli e Tiziana Triana che hanno scritto entrambe la serie tv Luna Nera di Netflix.