Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: nuovo trailer italiano del film Marvel

Marvel Studios ha reso disponibile un nuovo trailer italiano Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il primo film Marvel con protagonista un un supereroe asiatico.

Simu Liu è protagonista del film nei panni di Shang-Chi, un maestro di arti marziali che deve confrontarsi con un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene attirato nella rete della misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli gestita dal padre, che lo ha allevato sin dall’infanzia per diventare il perfetto assassino, prima che Shang-Chi optasse per una vita normale.

Alla fine degli anni ’80, Stan Lee aveva preso in considerazione un film o una serie tv su Shang-Chi e aveva in mente Brandon Lee, figlio della superstar delle arti marziali Bruce Lee, per il ruolo. Shang-Chi era visivamente basato su Bruce Lee, quindi Brandon sembrava una scelta appropriata, ma il piano non andò in porto. 30 anni più tardi, a marzo 2020, hanno preso il via riprese di “Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli” che a causa della pandemia di COVID-19 si sono protratte fino ad ottobre 2020.

L’attore canadese di origine cinese Sim Liu guida un cast prevalentemente asiatico che include Tony Leung (The Grandmaster), che interpreta Wenwu, il padre di Shang-Chi e leader dell’organizzazione criminale dei Dieci Anelli con l’alias il “Mandarino”, villain che torna nell’UCM dopo il pessimo ritratto visto in Iron Man 3. Il cast è completato da Awkwafina (Jumanji – The Next Level) nei panni di Katy, la migliore amica di Shang-Chi, Fala Chen (Revenge of the Green Dragons) nei panni di Jiang Li e Michelle Yeoh nei panni di Jiang Nan.

Destin Daniel Cretton (Il diritto di opporsi) dirige “Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli” da una sua sceneggiatura scritta con David Callaham (Mortal Kombat, Wonder Woman 1984) e Andrew Lanham basata sul personaggio dei fumetti creato da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni) nel 1973. Il film uscirà in Italia solo al cinema dal 1° settembre 2021.

Fonte: YouTube