She Is Conann: trailer del fantasy indipendente francese che reimmagina “Conan il barbaro” al femminile

Disponibile un trailer sottotitolato in lingua inglese di She Is Conann, un’epopea fantasy di produzione francese che ha fatto tappa al Festival di Locarno. vede il visionario regista Bertrand Mandico rivisitare al femminile Conan il Barbaro di Robert E. Howard, e il risultato è un digressione del sottogenere noto come “Sword and sorcery” davvero intrigante, almeno dal punto di vista squisitamente visivo.

Percorrendo gli abissi, Rainer, il cane degli inferi, racconta le sei vite di Conann, perpetuamente messa a morte dal proprio futuro, attraverso le ere, le epoche e i miti: dalla sua infanzia, schiava di Sanja e della sua orda di barbari, a quelli dell’ascesa alle vette della crudeltà, alle porte del nostro mondo.

She Is Conann – Trama e cast

In un barbarico viaggio nel tempo fantasy-fantascientifico, la mitologia della “spada e stregoneria” viene piegata, fratturata e subisce una svolta gender dal maestro visionario Bertrand Mandico nel suo terzo lungometraggio epico. Sei vite, sei epoche e sei morti segnano il viaggio poetico di Conann attraverso diverse incarnazioni e amori lesbici. A guidare Conann attraverso le sue numerose vite epiche è Elina Löwensohn nei panni di Rainer, un Cerbero dalle molte dimensioni ultraterrene la cui fotocamera da paparazzo vede tutto. La perversione di ‘The Wild Boys’ e il viaggio dell’eroe di ‘After Blue (Dirty Paradise)’ si uniscono in questo ancor più grande tributo artigianale mentre Mandico si cimenta in influenze lussureggianti come ‘Fellini Satyricon’, ‘Il portiere di notte’, ‘The Hunger’, e l’intera opera di Fassbinder per creare un ritratto commovente di una guerriera che cerca di trovare il suo posto mentre è fuori dallo spazio, dal tempo e dal relativo significato di entrambi.

Oltre a Löwensohn nei panni di Rainer e Julia Riedler nei panni di Sanja, ad interpretare le molteplici sfaccettature di Conann ci sono Claire Duburcq (After Blue), Christa Théret (Renoir), Sandra Parfait (Lupin), Nathalie Richard (After Love) e Françoise Brion (L’Immortelle).

She Is Conann – Il trailer sottotitolato in lingua inglese

Bertrand Mandico – Note biografiche



Laureato all’accademia Gobelins Paris, Mandico è stato autore di cortometraggi, mediometraggi e saggi sperimentali, toccando numerosi generi. I suoi film sono spesso interessati alla fluidità del corpo e del genere e incorporano foto ed elementi scritti.

Nel 2012 ha firmato assieme alla regista islandese Katrín Ólafsdóttir un Manifesto dell’incoerenza in cui si dichiara che: «essere incoerenti significa avere fiducia nel cinema, un approccio romantico, non formattato, libero, straniato e onirico, cinegenico, dalla narrazione epica».

Premiato e selezionato in diversi festival, Mandico ha diretto il suo primo lungometraggio The Wild Boys nel 2017 con considerevole successo di critica e di pubblico, vincendo il premio Louis-Delluc. Nel 2021 After Blue è stato presentato a Locarno nel Concorso internazionale e Dead Flash nella sezione Pardi di domani: Concorso Corti d’autore.

Il cast tecnico: Scenografia di Anna Le Mouël / Fotografia di Nicolas Eveilleau / Montaggio di Laure Saint-Marc / Suono di Céline Bodson & Simon Apostolou / Musica di Pierre Desprats / Costumi di Elise Cribier-Delande / Trucco e acconciatura di Sophie Garlinskas

Oltre Locarno, il film è una selezione ufficiale della Quinzaine des Réalisateurs di Cannes, del Fantastic Fest e di Sitges. “She is Conann” uscirà negli Stati Uniti in sale selezionate il 2 febbraio 2024.

She Is Conann – Il poster ufficiale