She Will: trailer e anticipazioni sul film horror prodotto da Dario Argento

Film The Other Side: trailer italiano e anticipazioni del film horror sovrannaturale svedese

Il 15 luglio debutta negli Stati Uniti She Will, film horror che segna il debutto in un lungometraggio della regista Charlotte Colbert. Il film prodotto da Dario Argento segue un’anziana star del cinema che si ritira nella campagna scozzese con la sua infermiera per riprendersi da un intervento chirurgico. Mentre sono lì, misteriose forze vendicative emergono dalla terra in cui sono state bruciate delle streghe.

Trama e cast

La trama ufficiale: Veronica Gent (Alice Krige), che dopo una doppia mastectomia, si reca in un ritiro di guarigione nella Scozia rurale con la sua giovane infermiera Desi (Kota Eberhardt). Lì scopre che il processo di tale chirurgia apre interrogativi sulla sua stessa esistenza, portandola a iniziare a interrogarsi e ad affrontare i traumi passati subiti sui set cinematografici. Le due donne sviluppano un legame improbabile mentre forze misteriose danno a Veronica il potere di vendicarsi all’interno dei suoi sogni.

Il cast del film include anche Malcolm McDowell (Arancia meccanica), Rupert Everett (Dark City), Jon McCrea (Crudelia), Amy Manson (The Nevers), Olwen Fouéré, Daniel Lapaine, Jonathan Aris, Kenneth Collard, Joanna Bacon, Jack Greenlees, Layla Burns, Apple Yang, Fiz Marcus, Catriona McNicoll, Stephen Adjei-Kyem, Andrew Steel, Renee Williams, Thomas Handling e Barry Smith.

She Will – trailer e video

Curiosità

Il film è stato presentato in anteprima al Locarno Film Festival 2021 e al London Film Festival dello scorso anno.

La regista Charlotte Colbert al suo primo lungometraggio dirige da una sua sceneggiatura scritta con l’esordiente Kitty Percy.

L’attrice Alice Krige (Veronica) è nota per aver interpretato interpretato la Regina Borg nei film di Star Trek e più recentemente la strega in Gretel e Hansel.

L’attrice Kota Eberhardt (Desi) ha recitato anche in X-Men: Dark Phoenix nei panni della mutante Selene Gallio e ha interpretato Taylor nella miniserie tv The I-Land.

Descritto come: “Un debutto alla regia inventivo e provocatorio, con la risonanza di #MeToo, She Will è una tempestiva critica femminista, identificando Charlotte Colbert come una delle nuove voci più eccitanti del cinema horror.”

Malcolm Mcdowell parlando del film ha dichiarato: “Le immagini sono straordinarie, originali e uniche. Sono uscito dalle riprese molto soddisfatto. Sono davvero felice di averlo fatto. E non lo dico spesso. Davvero non lo faccio. Ma questa volta l’ho fatto.”

La regista Charlotte Colbert ha parlato del film in un’intervista con Variety: “La storia di She Will ha temi che mi hanno sempre interessato all’interno della mia pratica e della mia vita. Come il trauma offusca la nostra esperienza della realtà e del tempo, come la natura ci consola così tanto, come tutti portiamo dentro di noi la memoria muscolare di chi è venuto prima e di chi verrà dopo, come l’infinitamente piccolo, come una cellula, contiene gli stessi schemi dell’universo. Come significato e prospettiva, realtà e tempo sono tutti costrutti così fragili che possono rompersi in qualsiasi momento. Il genere dell’horror psicologico sembra consentire più libertà artistica del dramma. Al suo interno, inoltre, cattura opportunamente quei sentimenti esistenziali.”

Il film è prodotto da Popcorn Group, Pressman Film, Selkie Films, Intermission, Rocket Science e Fimgate.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Clint Mansell, cantante, musicista e compositore inglese noto per le sue collaborazione con il regista Darren Aronofsky. I crediti di Mansell includono colonne sonore per The Hole, Ore 11:14 – Destino fatale, The Last Vampire: Creature nel buio, Il cigno nero, Rebecca, le serie tv Doom Patrol, Titans, Peacemaker e il videogioco Mass Effect: Legendary Edition.

Foto e poster