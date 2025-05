Shiloh, la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt è ormai la fotocopia della mamma

I brangelina ormai sono un dolce ricordo del passato, ma che hanno dato i loro frutti e che nel presente brillano come non mai: i loro figli. In totale 6: Maddox, 23 anni, Pax, 21, Zahara, 19, Shiloh, 18, e i gemelli Vivienne e Knox, 16. Tra questi solo tre sono figli biologici, Shiloh e i gemelli. Brad Pitt e Angelina Jolie si sono conosciuti nel 2003 sul set di Mr. & Mrs. Smith, un colpo di fulmine che ha allontanato l’attore dalle braccia di colei che allora era sua moglie, Jennifer Aniston.

Angelina in un secondo momento dirà che i loro figli possono vedere nel film il momento in cui i loro genitori si sono innamorati. Peccato che poi è finita. Intanto a quei tempi Pitt divorzia da Aniston e poco dopo viene paparazzato con Angelina e suo figlio adottivo Maddox, confermando così la loro relazione. In estate, durante un viaggio in Kenya, Angelina adotta Zahara, che crescerà con Brad.

Una famiglia allargata, in cui il forte senso di maternità di Angelina trova l’appoggio di Brad, tanto che i figli adottati dall’attrice prendono il doppio cognome “Jolie-Pitt”. Nel 2006 nasce la loro prima figlia biologica, Shiloh, in Namibia. Nello stesso periodo fondano una loro organizzazione benefica, la Jolie-Pitt Foundation. Adottano Pax (Vietnam, 2007) e poi, nel 2008, nascono i gemelli Knox e Vivienne.

Shiloh Jolie-Pitt da maschiaccio a bellissima giovane donna

Brad Pitt e Angelina Jolie si sono sposati nel 2014 ma le cose non sono andate come succede nelle favole: nel 2016 l’attrice chiede il divorzio, parlando di “differenze inconciliabili”. Col tempo emergono accuse gravi, tra cui abuso di alcol da parte di Brad e presunti episodi violenti. La separazione diventa una lunga battaglia legale per la custodia dei figli. Il divorzio viene finalizzato nel 2019.

In questo susseguirsi di eventi, scandito dai flash dei fotografi, la primogenita biologica della coppia non è mai passata inosservata. Shiloh Jolie-Pitt è stata sotto i riflettori fin dalla nascita, e l’attenzione dei media è aumentata ulteriormente quando, intorno ai cinque o sei anni, ha manifestato il desiderio di farsi chiamare John e di vestirsi da maschio.

C’è stato un gran parlare intorno a questa faccenda, con dibattiti aperti sull’ espressione del genere diverso dal sesso biologico, oggi ancora un tema molto sensibile e al centro di discussioni. Quello che è certo è che il tempo passa e Shiloh, entrando nell’adolescenza, ha cambiato totalmente registro. Oggi è una 18enne in pace con il suo sesso, che ama vestirsi anche da donna, una bellissima ragazza, fotocopia della madre, che si sta affermando nel mondo della danza.

Quello che non è cambiato è che i fotografi le stanno alle calcagna. Recentemente è stata fotografata a Los Angeles mentre usciva da una scuola di danza. Indossava un look total black con felpa e pantaloni larghi e portava le “boxer braids” (trecce olandesi alte), un’acconciatura che richiama quella usata da Angelina nel ruolo di Lara Croft. Una somiglianza che lascia a bocca aperta e che mette in risalto il suo dna Jolie-Pitt.

La diciottenne studia danza al Millennium Dance Complex ed è molto apprezzata nel suo ambiente: viene descritta come una ballerina talentuosa, seria, umile e riservata. Keelan Carter, coreografo famoso l’ha elogiata per la sua dedizione e il suo comportamento molto lontano da atteggiamenti da “figlia di vip”. Ma c’è un’altra curiosità che la contraddistingue: nonostante abbia recitato da piccolissima accanto a Brad Pitt nel film Il curioso caso di Benjamin Button e doppiato un personaggio con la madre in Kung Fu Panda 3, Shiloh oggi non vuole lavorare nello spettacolo. È la più riservata dei fratelli e preferisce coltivare la danza come passione personale, senza sfruttare la fama dei genitori.

La ragazza ha legalmente tolto il cognome “Pitt”, come altri suoi fratelli, a causa del rapporto difficile con Brad Pitt, scegliendo di chiamarsi semplicemente Shiloh Jolie: un gesto che conferma il suo desiderio di indipendenza e personalità.