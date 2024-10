Shinobi: Universal Pictures porta al cinema i ninja del celebre videogioco arcade di SEGA

Shinobi, il celebre franchise di videogiochi incentrato su combattimenti e furtività sta per ricevere un adattamento cinematografico da Universal Pictures con Sam Hargrave (Tyler Rake 2) designato alla regia.

“Shinobi” segue le avventure del ninja Joe Musashi, protagonista della serie originale di giochi (da Shinobi a Shinobi III). Il primo Shinobi è stato rilasciato nel 1987 come videogioco arcade da sala giochi. Insieme ad Alex Kidd e Sonic the Hedgehog, Joe Musashi è da tempo uno dei personaggi di punta di Sega e per un breve periodo alla fine degli anni ’80, quando i ninja erano diventati una mania, parliamo del periodo d’oro dei “ninja movies” come il franchise Guerriero americano (American Ninja) con Michael Dudikoff e L’invincibile ninja (Enter the Ninja) con Franco Nero. Il “ninjutsu” arrivò anche sul piccolo schermo anche se per un breve periodo, vedi la serie tv The Master con protagonista il veterano Lee Van Cleef.

I giochi della serie rappresentano il fiore all’occhiello per quanto riguarda il comparto tecnico di Sega. Noti per la loro alta qualità di grafica, gameplay e musica, così come per il loro alto livello di difficoltà. “Shinobi” fu convertito per numerose piattaforme, tra cui molti home computer e le console Sega Master System e NES. Successivamente SEGA ha prodotto oltre 10 titoli della serie Shinobi nell’arco di oltre vent’anni con il franchise che ha venduto oltre 4,60 milioni di copie. Un nuovo capitolo, che fruirà di animazione 2D disegnata a mano, è stato annunciato durante i The Game Awards 2023.

Sam Hargrave dirige “Shinobi” da una sceneggiatura di Ken Kobayashi, autore di episodi per le serie tv Hit-Monkey e Sunny. Hargrave con i film di “Tyler Rake” ha dimostrato di avere una notevole mano per il genere action. L’aggiunta al mix delle arti marziali, in particolare della fascinosa e misteriosa arte del “Ninjutsu”, potrebbe rendere il tutto un bel po’ intrigante. Ricordiamo che l’ultimo film incentrato sui ninja risale al 2009 con il poco apprezzato e sanguinoso Ninja Assassin, diretto dal James McTeigue di “V per Vendetta” e prodotto da Lana e Lilly Wachowski di “Matrix”.

Fonte: Deadline