Stasera in tv: “Show Dogs – Entriamo in scena” su Rai 2

Cast e personaggi

Will Arnett: Frank

Natasha Lyonne: Mattie

Omar Chaparro: Señor Gabriel

Oliver Tompsett: Chauncey

Andy Beckwith: Berne

Doppiatori originali

Chris “Ludacris” Bridges: Max

Jordin Sparks: Daisy

RuPaul: Persephone

Gabriel Iglesias: Sprinkles

Shaquille O’Neal: Karma

Stanley Tucci: Philippe

Alan Cumming: Dante

Anders Holm, Blake Anderson e Kate Micucci: Trio di piccioni

Doppiatori italiani

Giampaolo Morelli: Max

Barbara D’Urso: Daisy

Cristiano Malgioglio: Phelipe

Nino Frassica: Karma

Giulio Berruti: Dante

Marco Bocci: Carly

Valeria Marini: Persefone

Ale e Franz, Lucia Ocone: Ale, Franz & Lucy (Trio di piccioni)

Benji & Fede: Benji & Fede

Lino Guanciale: Luthe

Claudio Amendola: Deepak

Rocio Muñoz Morales: Lolita

Rossella Brescia: Rossella

Giacomo Ferrara: Giacomo

Carlo Conti: Rottweiler 1

Giorgio Panariello: Rottweiler 2

Marco Masini: Rottweiler 3

Fabio Canino:Rottweiler 4

Chiara Francini: Mamma Rottweiler

Francesco Pannofino: Cane 1

Michela Andreozzi: Cane 2

Carolina Crescentini: Cane 3

La trama

Max, cane Rottweiler e il suo partner umano Frank, sono agenti dell’FBI e stanno investigando sul rapimento di un cucciolo di panda da parte di una banda di commercianti illegali di animali. Quando ricevono un indizio sulla vendita del cucciolo di panda a una prestigiosa mostra canina, Max si vedrà costretto a partecipare sotto copertura ad essa per evitare la catastrofe. Grazie all’aiuto del suo partner umano Frank, Max ritroverà dentro di sé la sua vera anima da “Show Dog” imparando anche che fidarsi dell’aiuto degli altri può essere più gratificante di lavorare da solo.

Curiosità

Show Dogs – Entriamo in scena è diretto dallo specialista in commedie Raja Gosnell, già regista dei due Scooby-Doo live-action, della commedia Beverly Hills Chihuaua e delle due incursioni live-action dei Puffi.

Durante la prima scena alla mostra canina, la chihuahua Chloe e la sua compagna Papi del film Beverly Hills Chihuahua hanno un breve cameo, con Chloe (riconoscibile per la collana di diamanti) con una breve battuta sui film sui cani parlanti che non sono più mainstream.

Uno dei due sceneggiatori accreditati, Max Bodkin, afferma che il film è stato pesantemente riscritto dall’altro scrittore accreditato Marc Hyman e da altri 12 scrittori non accreditati.

American Humane ha monitorato l’azione degli animali. Nessun animale è stato maltrattato.

Questa è la terza collaborazione cinematografica tra Will Arnett e Gabriel Iglesias. le prime due sono state Nut Job – Operazione noccioline (2014) e Nut Job 2: Tutto molto divertente (2017).

Il regista Raja Gosnell e l’attore Alan Cumming hanno già lavorato insieme in I Puffi (2011) e I Puffi 2 (2013).

Il film è stato rimontato dopo l’uscita nelle sale americane poiché aspramente criticato per aver dato l’impressione di normalizzare le molestie sui bambini, sulla base di un punto della trama che descrive il cane protagonista costretto a farsi accarezzare i genitali da un giudice di una mostra canina senza consenso. Nel film altri personaggi gli “insegnano” a non pensarci e ad andare nel suo “luogo zen” quando ciò accade. Se negli Stati Uniti la scena è stata tagliata, la censura britannica ha invece descritto la scena come innocua e priva di sottintesi sessuali: “La nostra opinione è che le accuse negli Stati Uniti fossero un’interpretazione errata della scena in questione.”

“Show Dogs – Entriamo in scena” costato 5.5 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 39.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Show Dogs – Entriamo in scena”, sono del compositore Heitor Pereira (trilogia Cattivissimo me, Angry Birds – Il film). Pereira e il regista Raja Gosnell hanno collaborato anche per Beverly Hills Chihuahua, I Puffi e I Puffi 2.

(trilogia Cattivissimo me, Angry Birds – Il film). Pereira e il regista Raja Gosnell hanno collaborato anche per Beverly Hills Chihuahua, I Puffi e I Puffi 2. La colonna sonora include i brani “Viva Las Vegas” di Bastard Sons of Johnny Cash, “Hip Hop Hooray” di Naughty By Nature, “Pumpin Blood” di Nonono, “Big Girls Don’t Cry” di Frankie Valli & The Four Seasons, “Move” di Rat Boy, “Staying Up” di Matoma & The Vamps, “The Favourite” di Aston Merrygold, “Superbad” di Flux Pavilion & Doctor P., “Sexy and I Know It” di LMFAO, “(I’ve Had the) Time of My Life” di Franke Previte & Rachele Cappelli, “Sax” di Fleur East, “Bom Bom” di Sam & The Womp.

TRACK LISTINGS:

1. Max and Frank’s First Bust 4:47

2. There Have Been Disappearances 0:59

3. Best in Show 1:30

4. Mutt of Many Mysteries 0:45

5. J’Comprende 1:14

6. On Your Tail 1:27

7. Rottweiler Family Reunion 1:26

8. Daisy 0:52

9. Not Just a Dog Show 1:23

10. Bad Cop 1:10

11. Somebody’s Gotta Do Something 1:09

12. A Total Bust 1:14

13. Investigating Gabriel 1:49

14. Max in Custody 2:04

15. Let’s Win This Thing 1:14

16. Following the Van 1:43

17. Fighting Gabriel 1:08

18. No Suspects 1:16

19. Agility Round 2:44

20. Max Investigates 1:35

21. This is All Connected 0:46

22. Enjoy Your Mill 1:23

23. Heel Yourself, Chump 0:57

24. Customs 0:53

25. Follow Everything I Say 1:02

26. Who’s Driving the Plane 0:47

27. You Did It 2:03

28. Persephone 1:47

29. Philippe Confronts Chauncey 1:10

30. Moment Of Truth 1:00

31. Daisy’s in Danger 0:59

32. Good Boy 0:59

