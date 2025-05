Sicuro di sapere tutto su Titanic? Ecco le 10 curiosità (inaspettate)

Ogni persona al mondo conosce alla perfezione la storia del Titanic. Una vicenda vera – quella accaduta – che è diventata un film, vincitore di premio Oscar e vero colosso del panorama cinematografico mondiale. Il colossal è uscito nel 1997 ed è stato scritto, diretto, co-prodotto e co-montato direttamente da James Cameron. Leonardo Di Caprio e Kate Winslet hanno invece interpretato i ruoli di Jack e Rose, due giovani provenienti da classi sociali molto diverse e che si innamorano a bordo della nave RMS Titanic, naufragata nella realtà il 15 aprile 1912 durante il suo viaggio inaugurale, per via di uno schianto contro un iceberg. Per ricreare il naufragio sono infatti stati utilizzati modelli in scala, oltre che immagini generate al pc e una ricostruzione del Titanic eretta presso i Baja Studios.

Ci sono però molte altre curiosità sul film che ha fatto la storia del cinema mondiale, e che è tornato nella sale – anche con una versione 3D – dopo 25 anni dalla sua prima messa in onda.

Le 10 curiosità su Titanic che non conosci

Il primo dettaglio venuto fuori dal film è anche il più inaspettato. A circa 2h 30 min, si vede una coppia di anziani abbracciata sul letto, mentre l’acqua allaga la loro stanza. Loro due sono i proprietari del grande magazzino Macy’s a New York, Rosalie Ida Straus e Isidor Straus, morti entrambi sul Titanic. All’epoca venne offerto a Ida un posto su una scialuppa di salvataggio, ma lei rifiutò per restare insieme a suo marito. “Abbiamo vissuto insieme, moriremo insieme“, disse ispirando così la famosa battuta di Rose nel film: “Dove vai tu, vado io“.

Nel coso delle riprese, Kate Winslet ha ad un certo punto scoperto che avrebbe dovuto restare del tutto nuda davanti a Leonardo Di Caprio, e per questo ha rotto subito il ghiaccio. Quando i due si sono incontrati per la prima volta, l’attrice si è spogliata davanti a lui. In più, il regista James Cameron ha fatto personalmente dodici immersioni sul vero Titanic e ha descritto quella esperienza travolgente emotivamente. Quando è tornato in superficie, è infatti scoppiato a piangere davanti a tutti, realizzando appieno l’entità della tragedia che c’era stata anni prima.

A circa 2 ore e 35 minuti, nella scena in cui l’acqua si infrange nella stanza della Grand Staircase, il regista e tutta la squadra hanno avuto un solo tentativo di ripresa, dato che l’intero set si sarebbe distrutto con tutto l’arredamento. Tutte le scene che sono state ambientate nel 1912 durano inoltre 2 ore e 40 minuti, cioè il tempo esatto che il Titanic ha impiegato per affondare. A circa 1 ora e 26 minuti, le mani che disegnano Rose non sono di Leonardo Di Caprio ma del regista Cameron: essendo lui mancino, è stato ricreato il trucco in post-produzione. Nel momento in cui Jack si prepara a disegnare Rose le dice invece “Sul letto…sul divano”. In realtà, la battuta originale diceva “Sdraiati su quel divano”, ma il regista è rimasto così affascinato dall’errore fatto da Di Caprio che ha deciso di conservare quella scena.

Ad interpretare Rose all’età di 100 anni è stata Gloria Stuart, che invece aveva 86 anni. La donna è morta in realtà nel 2010, proprio all’età di 100 anni. La leggenda dice infine che James Cameron abbia parlato personalmente con le 150 comparse che interpretano i passeggeri del Titanic, facendo sapere ad ognuno di loro i nomi delle persone che avrebbero dovuto impersonare.