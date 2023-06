Dal 29 giugno 2023 nei cinema italiani con I Wonder Pictures in collaborazione con Sardegna Film Commission Silent Land, il dramma d’esordio della regista polacca Agnieszka “Aga” Woszczyńska.

La trama ufficiale: Gli assolati paesaggi della Sardegna fanno da sfondo a un inatteso dramma interiore scatenato da un incidente che sconvolge le vacanze estive di una benestante e giovane coppia polacca che ha deciso di soggiornare in un’isolata villetta in Sardegna con vista mare e completa di piscina. L’apparente idillio quotidiano di Anna (Agnieszka Żulewska) e Adam (Dobromir Dymecki) viene improvvisamente interrotto da una serie di eventi: i ventilatori non funzionano e la piscina, a causa della siccità, si trova senz’acqua. Non bastano la limpidezza dei fondali marini, la bellezza della macchia mediterranea e la quiete del paesaggio per ricomporre la tensione tra i due protagonisti, al contrario, le loro coscienze saranno profondamente scosse dagli inattesi eventi e dalle loro conseguenze. Silent Land mette al centro un difficile rapporto di coppia, in un racconto che esplode presto nel dramma e fa emergere il lato più oscuro delle relazioni interpersonali.

Il cast include anche Jean-Marc Barr, Alma Jodorowsky, Marcello Romolo, Claudio Bigagli, Elvis Esposito, Gennaro Iaccarino e Ibrahim Keshk.

“Silent Land” ha debuttato in anteprima mondiale al Toronto IFF Platform Competition nel 2021 e nello stesso anno ha vinto il premio FIPRESCI nell’International Competition del Thessaloniki Film Festival. Nel 2022 ha aperto il Kinoteka Film Festival ed è stato premiato come Miglior Film al Crossing Europe Film Festival. Il film è stato presentato alla 19a edizione di Biografilm Festival (Bologna, 9-19 giugno).

Aga Woszczyńska dirige “Silent Land” da una sua sceneggiatura scritta con Agnieszka Woszczyńska & Piotr Jaksa Litwin.

Il cast tecnico: Fotografia di Bartosz Świniarski / Montaggio di Jarosław Kamiński PSM / Scenografia di Ilaria Sadun / Costumi di Anna Sikorska / Trucco di Agnieszka “Józefina” Sasim / Aiuto regia di Ivo Krankowski / Suono in presa diretta di Zofia Moruś / Sound design di Zofia Moruś & Marek Poledna / Casting di Sara Casani & Maya Serrulla.

"Silent Land" è una coproduzione polacco-italo-ceca di Agnieszka Wasiak per la polacca Lava Films, Giovanni Pompili per l'italiana Kino Produzioni e Jordi Niubó per la società ceca i/o post, in Italia sarà distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Sardegna Film Commission.

Agnieszka “Aga” Woszczyńska – Note biografiche

Nata nel 1984. Regista, sceneggiatrice e antropologa. Agnieszka “Aga” Woszczyńska, si è laureata in Scienze Sociali Applicate (2008) e alla Polish National Film School di Lodz – Dipartimento di regia (2014). Per molti anni ha lavorato come assistente alla regia in Polonia e all’estero. I suoi cortometraggi sono stati presentati e premiati in numerosi festival cinematografici, tra cui Cannes Film Festival, Helsinki International Film Festival, T-Mobile New Horizons, Sao Paulo Kinoforum o Warsaw Film Festival e sono stati portati da canali televisivi nazionali e internazionali. Il suO cortometraggio di laurea “Fragments” è stato presentato in anteprima internazionale al Festival di Cannes alla Quinzaine des Réalisateurs. “Silent Land”, che debutterà in anteprima mondiale al Toronto IFF Platform Competition è il suo primo lungometraggio. Attualmente sta lavorando al suo secondo lungometraggio “Black Water”.

Festival e premi

TIFF – Toronto International Film Festival 2021: Platform

Thessaloniki Film Festival 2021 : Vincitore Premio FIPRESCI, International Competition

International Film Festival of India 2021: World Panorama

Zurich Film Festival 2021: Feature Film Competition

Chicago International Film Festival 2021: New Directors Competition

Mostra Internacional de Cinema 2021: Competicao Novos Diretores

Denver Film Festival 2021: International Feature

Göteborg Film Festival 2022: Ingmar Bergman Competition

Miami International Film Festival 2022: Drama

Kinoteka Film Festival: Film d’apertura

Crossing Europe Film Festival: Vincitore Miglior Film

Gdynia Film Festival: Competition

