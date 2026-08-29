Rodolfo Valentino, morto il 23 agosto 1926 a New York a 31 anni per complicazioni dopo un intervento a un’ulcera perforata, torna al centro del racconto cinematografico nel 2026, a cent’anni dalla scomparsa, con “Silent Life: The Rudolph Valentino Centennial Final Cut”, film indipendente di Vladislav Kozlov che sarà presentato il 10 settembre al Toronto International Film Festival e poi, a novembre, al festival di Torino, per rileggere la parabola del divo nato a Castellaneta, in Puglia, e diventato il primo grande sex symbol italiano della Hollywood classica.

Rodolfo Valentino, il mito nato da Castellaneta e consumato a New York

Quando Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi arrivò negli Stati Uniti, nel 1913, aveva 18 anni, pochi soldi e nessuna garanzia. Prima del cinema ci furono lavori occasionali, stanze modeste, tentativi, cadute. Poi, nel 1921, arrivò “I quattro cavalieri dell’Apocalisse”, il film che cambiò tutto e trasformò quel giovane pugliese dallo sguardo scuro in Rodolfo Valentino, nome destinato a restare nella memoria del Novecento.

Il successo proseguì con “Lo sceicco”, “Sangue e arena” e “Il figlio dello sceicco”, titoli che fissarono la sua immagine di seduttore malinconico, esotico, diverso dagli eroi americani dell’epoca. Alla sua morte, nell’agosto del 1926, migliaia di donne si raccolsero sotto le finestre dell’ospedale di New York dove era rimasto ricoverato per otto giorni. La cronaca del tempo raccontò lacrime, svenimenti, code, una devozione quasi religiosa. Eppure lui aveva solo 31 anni.

“Silent Life”, il film che rilegge Valentino dal letto d’ospedale

Il nuovo film, “Silent Life: The Rudolph Valentino Centennial Final Cut”, non segue la forma del biopic lineare. Vladislav Kozlov, che firma la regia e interpreta anche Valentino, costruisce il racconto a partire dal letto d’ospedale, mentre l’attore morente ripercorre la propria vita come se fosse proiettata in una sala vuota. Un’immagine semplice, quasi teatrale. Ma carica di memoria.

A guidare alcuni passaggi è la figura della Lady in Black, la donna velata di nero che per anni visitò la tomba di Valentino all’Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles lasciando una rosa rossa. Nel film ha il volto di Terry Moore, 97 anni, candidata all’Oscar per “Torna, piccola Sheba”. Accanto a lei compaiono Sherilyn Fenn, la Audrey Horne di “Twin Peaks”, nel ruolo di Alla Nazimova, diva del muto che contribuì a lanciare Valentino, e Isabella Rossellini, scelta per interpretare la madre rimasta in Italia, lontana da quel figlio diviso da lei dall’oceano.

C’è anche Franco Nero, legato da tempo alla figura del divo: nel 1975 aveva già interpretato Valentino in un film per la televisione diretto da Melville Shavelson. In questa nuova versione presta la voce allo spirito dell’attore. Una presenza laterale, ma decisiva.

Vladislav Kozlov, la balbuzie e l’ombra lunga di Valentino

Per Vladislav Kozlov, 50 anni, nato a Mosca e arrivato a Los Angeles a 17 anni, il rapporto con Rodolfo Valentino nasce molto prima del cinema. In un’intervista all’ANSA, il regista ha raccontato un episodio d’infanzia: “Quando ero all’asilo, in bagno vidi alla finestra la grande ombra di una capra, mi spaventai e cominciai a balbettare”. Da quel momento, ha spiegato, la balbuzie gli rese difficile anche parlare nelle situazioni più semplici.

Fu il padre a portargli alcune videocassette di Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks e Rodolfo Valentino. “Mi disse: guarda, questi uomini non parlano, ma riescono a esprimersi con gli occhi”, ha ricordato Kozlov. Da ragazzo, ha confidato, quando non riusciva a parlare con le ragazze lasciava una rosa, “come Valentino nei film”, cercando di dire con lo sguardo quello che la voce non gli permetteva di pronunciare.

A Los Angeles arrivò senza soldi e con un inglese incerto. “Ho fatto il lavapiatti, il custode, l’idraulico, il cameriere… di tutto”, ha raccontato. Poi i primi set, fino a piccoli lavori in “The Terminal” di Steven Spielberg e “The Good Shepherd” di Robert De Niro. Proprio De Niro, vedendolo leggere una biografia di Valentino, notò la somiglianza e gli suggerì di farne un film. Da lì cominciò un percorso durato vent’anni, tra finanziamenti cercati un pezzo alla volta, attrezzature prestate, costumi recuperati e location ottenute con pazienza.

Isabella Rossellini, Franco Nero e il testamento sentimentale del film

Per il ruolo della madre, Kozlov pensò a Isabella Rossellini perché, ha spiegato, aveva bisogno di “mostrare un amore autentico”. Valentino non vedeva sua madre da anni e spesso parlava dell’oceano che li separava. Anche tra il regista e sua madre, ha ammesso, c’era stato un oceano. “Il mio agente si è messo a tartassare Cinecittà e alla fine Isabella ci ha risposto e ha premiato la nostra persistenza”, ha detto.

Nelle note di produzione, Rossellini descrive Kozlov come un uomo che conosce in profondità Valentino e che, forse, “segretamente si identifica con lui”. La somiglianza fisica, ha osservato, è forte; la determinazione ancora di più. “Ha girato il film man mano che arrivavano i soldi. Ci ha messo vent’anni. Ero impressionata dal fatto che David Lynch ne avesse impiegati cinque per ‘Eraserhead’, ma Vlad lo ha battuto!”, ha scritto con una punta di ironia.

Franco Nero entrò nel progetto dopo aver visto alcune immagini già girate. Secondo il racconto di Kozlov, fu lui a proporsi non solo come narratore, ma come voce dello spirito di Valentino, anche perché il regista balbettava ancora. Il risultato è un film che, più che ricostruire soltanto una carriera, prova a trattenere un’eredità morale. “L’amore è importante”, ha spiegato Kozlov. “Pensiamo alla carriera e ai soldi, ma abbiamo perso quel senso di sentire e dimostrare affetto. Valentino rappresentava l’amore anche sullo schermo”. Una frase semplice. Come una rosa lasciata su una tomba.