Lionsgate ha reso disponibili un trailer ufficiale e una locandina di Silk Road, dramma che racconta la vera storia di ascesa e caduta del criminale informatico che sul darknet vendeva droga attraverso un sito web. La trama del film segue il ventenne Ross Ulbricht che crea un sito web sul darknet che vende narcotici, mentre l’agente della DEA Rick Bowden va sotto copertura per incastrarlo. Nick Robinson interpreta Ross e Jason Clarke è co-protagonista come un agente della DEA.

La trama ufficiale:

Ispirato da eventi reali straordinari, questo avvincente thriller poliziesco segue l’ascesa e la caduta di Silk Road, il famigerato sito sul darknet che ha terremotato il World Wide Web. Giovane, idealista e motivato al successo, Ross Ulbricht (Nick Robinson) crea il primo mercato non regolamentato di Internet: Silk Road. Ma quando diventa un oleodotto multimilionario per droghe illecite, Ross si trova in rotta di collisione con Rick Bowden (Jason Clarke), un agente della DEA poco raccomandabile e pericolosamente imprevedibile, che utilizzerà ogni mezzo necessario per abbatterlo.

Nel cast anche Katie Aselton, Jimmi Simpson, Daniel David Stewart, Darrell Britt- Gibson, Lexi Rabe, Will Ropp, Paul Walter Hauser, Alexandra Shipp, Jennifer Yun, Paul Blott, Darrell Britt-Gibson, Kenneth Miller, Katie Aselton, David DeLao, Beth Bailey, Mark Sivertsen.

Il film è scritto e diretto dal regista e documentarista Tiller Russell, al suo secondo lungometraggio di fiction dopo il dramma western The Last Rites of Ransom Pride. Tra i documentari diretti da Rissell ricordiamo Night Stalker: caccia a un serial killer, The Last Narc e Operation Odessa. La sceneggiatura di “Silk Road” è stata scritta da Russel e basata sull’articolo “Dead End of Silk Road” scritto da David Kushner e pubblicato sulla rivista Rolling Stone.

“Silk Road” debutterà negli Stati Uniti in sale selezionate e in VOD a partire dal 19 febbraio.

Fonte: Collider