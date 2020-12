Skyfire: trailer del thriller d’azione di Simon West

Disponibile un trailer di Skyfire, il disaster-movie d’azione di produzione cinese che vede il ritorno dietro la macchina da presa del regista Simon West a due anni dalla commedia d’azione Gun Shy – Eroe per caso con Antonio Banderas.

Il cast del film include Jason Isaacs, noto per il ruolo di Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter e più recentemente come il capitano Gabriel Lorca nella serie tv Star Trek: Discovery e Hannah Quinlivan apparsa nel thriller d’azione Skyscraper al fianco di Dwayne Johnson.

Il film si svolge su una paradisiaca isola vulcanica dove è stato costruito l’unico parco e resort a tema vulcanico del mondo.

La trama ufficiale:

L’isola di Tianhuo è un bellissimo paradiso. Fa quasi dimenticare che si trova nel “Ring of Fire”, la cintura vulcanica del Pacifico famosa in tutto il mondo. Una giovane scienziata (Hannah Quinlivan) inventa un sistema di allarme vulcanico all’avanguardia e torna sull’isola dove sua madre è tragicamente morta, sperando di poter prevenire morti future. L’isola ospita ora l’unico parco e resort a tema vulcanico al mondo, nato da un’idea del suo spericolato proprietario Jack (Jason Isaacs). Il caos esplode presto quando il vulcano una volta dormiente inizia a risvegliarsi. È una battaglia con la natura uscire dall’isola mentre morte e distruzione infuocate piovono dalla montagna.

Il cast è completato da Xueqi Wang (Iron Man 3), Shawn Dou (Sulle ali delle aquile), Liang Shi (Blackhat), Alice Rietveld (Ant-Man and the Wasp), An Bai (Mother’s Revenge), Lingchen Ji (Summer Knight), Lawrence de Stefano (The Cave), Tongjiang Hou, Owen Kwong (Mulan), Xinmo Ma (New in Town), Alice Rietveld (Road to Paloma), Yiqing Li e Bee Rogers.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

West i cui crediti includono Con Air, Lara Croft: Tomb Raider, I Mercenari 2 e il remake Professione assassino, dirige da una sceneggiatura di Sidney King (Pearl Diver) e l’esordiente Wei Bu. Skyfire uscirà negli Stati Uniti in digitale e on demand il 12 gennaio.

Fonte: YouTube