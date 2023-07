Stasera in tv “Skylines 3” su Rai 4

Skylines 3 aka Skylin3s, su Rai 4 il thriller d’azione fantascientifico di Liam O’Donnell, il co-creatore del franchise torna a scrivere e dirigere questo terzo film dopo aver scritto l’originale e scritto e diretto il godibile sequel Beyond Skyline del 2017.

Skylines 3 – Trama e cast

Lindsey Morgan: Rose Corley

Rhona Mitra: Dottor Mal

James Cosmo: Grant

Alexander Siddig: Generale Radford

Daniel Bernhardt: Owens

Yayan Ruhian: Huana

Jonathan Howard: Leon

Ieva Andrejevaite: Alexi

Samantha Jean: Elaine

Jeremy Fitzgerald: Trent

Giedre Bond: Izzy

Cha-Lee Yoon: Zhi

Naomi J. Ogawa: Kate

Rokas Spanlinskas: Violet

Phong Giang: Matriarca

Skylines 3 – Trama e trailer

Sono trascorsi anni da quando le luci blu ultraterrene discesero per la prima volta dai cieli quando l’invasione aliena della Terra ebbe inizio. Gli extraterrestri un tempo assassini noti come “Piloti” hanno modificato la loro biologia in modo che ora possano coesistere pacificamente con gli umani su una Terra del futuro devastata. Quando emerge un nuovo virus alieno letale, il comandante militare generale Radford (Alexander Siddig) avverte che se non si agirà immediatamente i “Piloti” torneranno alla loro inarrestabile forma di cacciatori di umani. Per salvare la Terra, il superpotente ibrido umano-alieno Capitano Rose Corley (Lindsey Morgan) guida una squadra di soldati d’élite in una missione mortale oltre i confini dello spazio verso il pianeta alieno noto come Cobalt 1. Questa volta, per salvare il nostro mondo, dobbiamo invadere il loro.

Curiosità sul film

Liam O’Donnell i cui crediti includono l’horror Portals, dirige “Skyline 3” da una sua sceneggiatura basata su una storia di Matthew E. Chausse, produttore di Beyond Skyline, e personaggi creati da Joshua Cordes

Lindsey Morgan (Rose) e Yayan Ruhian (Huana) sono gli unici membri del cast di ritorno dalla puntata precedente, Beyond Skyline (2017). Tuttavia, il personaggio Trent ritorna anche come ibrido insieme a scene di flashback del film precedente che lo mostrano come un essere umano (interpretato da Johnny Weston).

Il Generale cita Vishnu nella Bhagavad Gita – Libro di Vyāsa, “Ora sono diventato la Morte, Il Distruttore di Mondi”. Questa citazione è diventata famosa dopo che J. Robert Oppenheimer l’ha utilizzata riguardo alle bombe atomiche sganciate sul Giappone.

Rhona Mitra e Alexander Siddig sono apparsi entrambi nel film post-apocalittico d’azione Doomsday – Il giorno del giudizio di Neil Marshall.

La Dottoressa Mal cita Dorothy in “Il mago di Oz” quando dice “Non siamo più in Kansas”.

Sebbene Frank Grillo (Mark) non appaia direttamente in questo film, viene mostrato in diverse sequenze di flashback utilizzando filmati di Beyond Skyline (2017) e viene presentato come possibile protagonista in una quarta puntata.

L’originale e mediocre Skyline ha incassato nel mondo circa 66 milioni di dollari da un budget di soli 10 milioni di dollari. L’originale “Skyline” era diretto dai fratelli Colin e Greg Strause (Aliens vs. Predator 2) che per i sequel “Beyond Skyline” e “Skylines 3” sono rimasti a bordo come produttori esecutivi.

Skylines 3 – La colonna sonora

Le musiche originali di “Skylines 3” sono del compositore Rahm Khatz (Never Back Down – La rivolta, Cut, The Adored, 2 Days in January, Shortcuts to Hell: Volume II). Khatz e il regista Liam O’Donnell hanno già collaborato per il film horror “Portals”.

1. Opening (3:02)

2. Chasing Rose (1:10)

3. Every Human on the Planet (3:24)

4. Dream (1:16)

5. You’re the Only Way (2:49)

6. I Give Anything to Go Back (1:35)

7. Cobalt Crash (4:13)

8. Cobalt First Walk (3:27)

9. Stealth Mission (3:08)

10. They’re Coming (2:30)

11. Facing them All (5:28)

12. Grant Attacked (3:18)

13. The Armada Vessel (5:10)

14. Rose Fighting Trent (3:20)

15. Rose & Shadows (1:26)

16. Hatch Explosion (1:36)

17. Chopped Head (1:53)

18. Same as Our Ship (2:18)

19. Good Soldier (1:42)

20. Firing Altitude (2:59)

21. Hell Breaks Loose (12:07)

22. Stay (1:01)

23. London, The Last Fight (2:00)

24. Beam of Light (1:18)

25. Bloopers (1:41)

