Disponibile un primo trailer ufficiale di Skyline 3 aka Skylin3s. Il co-creatore del franchise Liam O’Donnell torna a scrivere e dirigere questo terzo film dopo aver scritto l’originale e scritto e diretto il godibile sequel Beyond Skyline del 2017.

In Skyline (2010) l’invasione aliena è iniziata…in Beyond Skyline (2017) la terra ha reagito…in Skyline 3 una squadra d’élite si dirige verso il pianeta natale degli alieni invasori in un disperata missione finale per salvare l’umanità.

La trama ufficiale:

Sono trascorsi anni da quando le luci blu ultraterrene discesero per la prima volta dai cieli quando l’invasione aliena della Terra ebbe inizio. Gli extraterrestri un tempo assassini noti come “Piloti” hanno modificato la loro biologia in modo che ora possano coesistere pacificamente con gli umani su una Terra del futuro devastata. Quando emerge un nuovo virus alieno letale, il comandante militare generale Radford (Alexander Siddig) avverte che se non si agirà immediatamente i “Piloti” torneranno alla loro inarrestabile forma di cacciatori di umani. Per salvare la Terra, il superpotente ibrido umano-alieno Capitano Rose Corley (Lindsey Morgan) guida una squadra di soldati d’élite in una missione mortale oltre i confini dello spazio verso il pianeta alieno noto come Cobalt 1. Questa volta, per salvare il nostro mondo, dobbiamo invadere il loro.

Lindsey Morgan (The 100) torna nei panni della Rose Corley di “Beyond Skyline” per recitare al fianco di Jonathan Howard (Godzilla II: King of the Monsters), Alexander Siddig (Il trono di spade), Rhona Mitra (Underworld – La ribellione dei Lycans), Daniel Bernhardt (John Wick 3) e James Cosmo (Chernobyl). Il cast è completato da Yayan Ruhian, Ieva Andrejevaite, Samantha Jean, Giedre Mockeliunaite, Jeremy Fitzgerald, Cha-Lee Yoon, Phong Giang e Naomi Tankel.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Liam O’Donnell i cui crediti includono anche il recente horror fantascientifico Portals, dirige “Skyline 3” da una sua sceneggiatura basata su una storia di Matthew E. Chausse, produttore di Beyond Skyline, e personaggi creati da Joshua Cordes. L’originale e mediocre Skyline ha incassato nel mondo circa 66 milioni di dollari da un budget di soli 10 milioni di dollari. L’originale Skyline era diretto dai fratelli Colin e Greg Strause (Aliens vs. Predator 2) che per i sequel “Beyond Skyline” e l’imminente “Skylines” sono rimasti a bordo come produttori esecutivi.

Il film sarà presentato in anteprima al FrightFest Film Festival (online) questo mese per poi uscire negli Stati Uniti direttamente in VOD il 18 dicembre.