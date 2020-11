Slate: trailer internazionale della commedia d’azione coreana

Disponibile un trailer internazionale fornito di sottotitoli in inglese e una locandina ufficiale di Slate, una spettacolare commedia d’azione sudcoreana recentemente proiettata al Tokyo Film Festival.

Il concept di stampo “metacinematografico” al centro della trama coinvolge due realtà parallele: nella prima un’aspirante star di film d’azione frustrata lavora come controfigura, nell’altra quella stessa attrice durante la ripresa di una scena si ritrova imporvvisamente trasportata in uno strano “mondo parallelo” dove si ritrova a vestire i panni di un’eroina guerriera che protegge un villaggio dall’oppressione di un tiranno e del suo inquietante esercito.

La trama ufficiale:

Fin da piccola, Yeon-hee (Ahn Ji-hye) ha sognato di diventare una star d’azione. Anche se ha un’incredibile abilità con la spada, la realtà rispetto all’aspettativa perennemente delusa di raggiungere il suo obiettivo è troppo difficile da gestire. Un giorno, viene assunta come controfigura per un film d’azione e va sul set, solo per essere improvvisamente trasportata in un mondo parallelo senza legge dove le persone portano spade e si uccidono a vicenda senza alcuna punizione. Quasi immediatamente, viene accolta nel villaggio come loro protettrice ed è rispettata dagli abitanti del villaggio. E al fine di salvare gli abitanti del villaggio come un’eroina, Yeon-hee inizia a combattere i cattivi.