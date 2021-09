Smoke and Mirrors: trailer e tutte le anticipazioni sul documentario su Tom Savini

Il 16 ottobre 2021 debutterà direttamente in digitale con Wild Eye Releasing Smoke and Mirrors: The Story of Tom Savini, un nuovo documentario sull’icona horror, leggendario truccatore e artista degli effetti speciali. Il film copre gli esordi di Savini in quel di Pittsburgh e la sua ascesa alla celebrità come il mago degli effetti speciali più ricercato di Hollywood.

La trama ufficiale: Leggenda degli effetti speciali, truccatore, attore, regista, stuntman, Tom Savini ha ridefinito il genere horror con il suo arsenale di talenti. Ma chi è l’uomo dietro il titolo di “King of Splatter?” Dalla sua infanzia a Pittsburgh in Pennsylvania al suo turno di servizio durante il Vietnam, ai suoi inizi con George A. Romero e oltre. Smoke and Mirrors è il documentario che definisce la vita e la carriera dell’icona dell’horror Tom Savini.

Il documentario include interventi di Savini, George A. Romero, Tony Todd, Danny McBride, Robert Rodriguez, Danny Trejo, Alice Cooper, Greg Nicotero, Tom Atkins, Corey Feldman. Howard Berger, Doug Bradley, Sid Haig, Bill Mosele, James Rolfe, John A. Russo, Lia Savini e Fred Williamson.

L’attore/mago degli effetti speciali/stuntman/regista Tom Savini è nato a Pittsburgh il 3 novembre 1946. Ispirato dal film L’uomo dai mille volti (1957) ispirato alla vita dell’attore Lon Chaney, un giovane Savini affascinato dal cinema e dalle sue illusioni trascorre la giovinezza nella sua stanza creando personaggi e praticando instancabilmente il trucco. Più tardi, come fotografo di guerra in Vietnam, Savini ha visto in prima persona la raccapricciante carneficina del fronte e simulandola sullo schermo ha raggiunto la fama per i suoi realistici e raccapriccianti effetti di trucco diventando una leggenda nel periodo d’oro dello “splatter”, all’inizio degli anni 80. Insieme alle altre leggende del trucco speciale, Dick Smith (L’esorcista) e Rob Bottin (La cosa), Savini è stata una delle persone chiave nella realizzazione di pellicole fantasy/horror degli anni ’80-’90. Savini è stato fortemente influenzato dal divo dell’era del muto Lon Chaney, e ha cercato di emulare gli incredibili effetti di trucco teatrale che sono stati un segno distintivo della carriera di Chaney. Nel suo libro “Grande Illusions”, Savini parla dei suoi primi tentativi di applicare protesi al viso usando “gomma alla menta”, avendo interpretato erroneamente l’utilizzo di “gomma arabica”! Il suo primo lavoro è stato in pellicole a basso budget, fornendo effetti sonori e trucco per film horror realizzati in modo indipendente come Deranged – Il folle (1974) e Martin (1976). La svolta arriva nel 1978 grazie ai suoi macabri effetti nel film cult Zombi (1978) diretto da George A. Romero e poi nel controverso film slasher Venerdì 13 (1980), il film generalmente identificato come apripista per il genere “splatter”. Nel 1990 Savini ha diretto il suo film di debutto, La notte dei morti viventi, un apprezzato remake del classico zombie originale di Romero. Non contento di stare solamente dietro l’obiettivo Savini si è cimentato anche con la recitazione in dozzine di film e può essere visto dimostrare le sue capacità come “Morgan, il cavaliere nero” in Knightriders (1981), come “Blades”, uno dei membri di una gang di motociclisti in Zombi (1978) e come “Sex Machine”, un altro motociclista vestito di pelle – ma questa volta con una pistola montata sull’inguine – nel vampire movie Dal tramonto all’alba (1996).

[Tom Savini parla di come le sue esperienze in Vietnam influenzano i suoi effetti di trucco) Questa domanda mi viene posta spesso. Ho visto un sacco di sangue anatomicamente corretto di prima mano e penso che la parte più importante di ciò sia stata se creiamo un cadavere o una situazione, c’è una certa sensazione che si prova vedendo una cosa reale. Se sto creando un effetto cruento e non ho la stessa sensazione di quando ho visto la cosa realmente, non sono soddisfatto.

In realtà ho rifiutato L’assassino ti siede accanto , per fare The Burning perché Jason era in giro nella “Parte 2” e come sai Jason nel film non c’è. Jason era un bambino che è morto nel primo film. Guardare un film di “Venerdì 13” dopo la “Parte prima” è una stupidaggine. Perché non c’è Jason. Non dovrebbe esserci Jason.

Tutti pensano che a Tom Savini non piaccia qualcosa a meno che non ci sia sangue e gore. Questa è una stupidaggine. I miei film preferiti sono le storie d’amore.

Il cinema è un mezzo davvero magico. Puoi creare illusioni rispetto alla realtà, far credere alle persone di aver visto cose che in realtà non hanno visto, come far saltare la testa ad un ragazzo con un fucile.

Mio nipote ha cinque anni e sa chi è Frankenstein. Un giorno gli mostrerò il mio busto di Jack P. Pierce e gli dirò: “Hai visto cosa fa il nonno, ha creato questi mostri ed è per questo che ora faccio i miei mostri”.