Disponibile via RLJE Films un trailer ufficiale di Son, un nuovo inquietante thriller-horror che segue un ragazzo che si ammala di una misteriosa malattia e sua madre che deve decidere fino a che punto riuscirà a proteggerlo da forze terrificanti legate al suo passato che incombono sulla sua famiglia.

Il promettente trailer rievoca titoli come il mediocre La mossa del diavolo con protagonista Kim Basinger, il suggestivo The calling – La chiamata di produzione britannica e il più recente e ampiamente sottovalutato The Possession prodotto da Sam Raimi.

La trama ufficiale:

Dopo che un misterioso gruppo di individui irrompe nella casa di Laura (Andi Matichak) e tenta di rapire il figlio di otto anni, David (Luke David Blumm), i due fuggono dalla città in cerca di sicurezza. Ma subito dopo il fallito rapimento, David si ammala gravemente, soffrendo sempre più di episodi sporadici, ma in crescendo, di psicosi e convulsioni. Seguendo il suo istinto materno per salvarlo, Laura compie atti indicibili per mantenerlo in vita, ma presto dovrà decidere fino a che punto è disposta a spingersi per salvare suo figlio.

Il cast guidato da Emile Hirsch (Autopsy), Andi Matichak (Halloween) e Luke David Blumm (Il re di Staten Island) include anche Erin Bradley Dangar (Cobra Kai), Rocco Sisto (Frequency – Il futuro è in ascolto), Wanetah Walmsley (Il viaggio delle ragazze), Cranston Johnson (Migliori nemici), Ethan McDowell, David Kallaway, Garrett Kruithof, Kristine Nielsen, Adam Stephenson, Matthew Sean Blumm, Adam Henslee e Blaine Maye.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Son” è scritto e diretto dal regista di genere irlandese Ivan Kavanagh i cui crediti includono gli horror Tin Can Man e The Canal , i drammi The Solution e The Fading Light e il western Never Grow Old. “Son” debutterà negli Stati Uniti, in alcune sale e in VOD, a partire dal 5 marzo 2021.

Fonte: YouTube