Sonic 2 Il Film 2 e The Lost City: Paramount Pictures blocca uscite in Russia

Sonic Il Film 2: nuovo poster, intervista e tutte le anticipazioni sul live-action Sonic 2

Dopo gli annunci di Disney, Sony e Warner Bros., anche Paramount Pictures si unisce allo stop delle uscite cinematografiche in Russia, come reazione all’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito di Putin, azione militare non provocata che ha innescato proteste globali e ogni tipo di sanzioni economiche e boicottaggi contro l’aggressore.

Il sito Deadline riporta che Paramount ha ritirato Sonic Il Film 2 dal suo programma di rilascio in Russia. Anche l’uscita in Russia di The Lost City, la commedia d’azione interpretata da Sandra Bullock e Channing Tatum, è stata cancellata. La decisione di Paramount è motivata attraverso la dichiarazione che trovate a seguire:

Mentre assistiamo alla tragedia in corso in Ucraina, abbiamo deciso di sospendere l’uscita nelle sale dei nostri film in uscita in Russia, tra cui The Lost City e Sonic Il Film 2. Sosteniamo tutti coloro che sono stati colpiti dalla crisi umanitaria in Ucraina, Russia, e dei nostri mercati internazionali e continueremo a monitorare la situazione mentre si evolve.

Anche l’atteso reboot The Batman, Red nuovo film d’animazione Pixar e lo spinoff Morbius non usciranno nelle sale russe come parte di una reazione di Hollywood alla guerra in Ucraina.

“Sonic Il Film 2” uscirà nei cinema italiani Il 7 aprile 2022 con Eagle Pictures. Il film è il sequel dell’adattamento live-action/CGI Sonic – Il Film del 2020 ispirato all’omonimo franchise videoludico di SEGA. La trama ritrova Sonic (voce di Ben Schwartz) che dopo essersi stabilito a Green Hills è pronto per una maggiore libertà e Tom (James Marsden) e Maddie (Tika Sumpter) accettano di lasciarlo a casa mentre vanno in vacanza. Ma non appena se ne sono andati il dottor Robotnik (Jim Carrey) torna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles (voce di Idris Elba), alla ricerca di uno smeraldo che abbia il potere di costruire e distruggere civiltà. Sonic fa squadra con il suo compagno, Tails (voce di Colleen O’Shaughnessey), e insieme intraprendono un viaggio per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.

“The Lost City” debutta nei cinema italiani l 21 aprile 2022 con Eagle Pictures. Il film dei fratelli registi Aaron e Adam Nee è una commedia d’azione che ammicca al classico d’avventura anni ottanta All’inseguimento della pietra verde con un cast strepitoso che include Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe e Brad Pitt. La trama segue la brillante, ma solitaria autrice Loretta Sage (Sandra Bullock) che ha trascorso la sua carriera scrivendo di luoghi esotici nei suoi popolari romanzi d’amore e d’avventura con il bel modello da copertina Alan (Channing Tatum), che ha dedicato la sua vita a incarnare il personaggio di “Dash”. Mentre è in tour per promuovere il suo nuovo libro con Alan, Loretta viene rapita da un eccentrico miliardario (Daniel Radcliffe) che spera che lei possa condurlo al tesoro dell’antica città perduta della suo ultimo libro. Volendo dimostrare che può essere un eroe nella vita reale e non solo sulle pagine dei suoi libri, Alan parte per salvarla. Spinta in un’epica avventura nella giungla, l’improbabile coppia dovrà lavorare insieme per sopravvivere agli elementi e trovare l’antico tesoro prima che sia perso per sempre.