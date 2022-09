Cast e personaggi

Jim Carrey: Dr. Ivo “Eggman” Robotnik

James Marsden: sceriffo Tom Wachowski

Tika Sumpter: Maddie Wachowski

Adam Pally: Wade Whipple

Lee Majdoub: agente Stone

Neal McDonough: maggiore Bennington

Tom Butler: comandante Sam Walters

Frank C. Turner: Carl il Pazzo

Melody Niemann: Jojo

Natasha Rothwell: Rachel

Doppiatori originali

Ben Schwartz: Sonic the Hedgehog

Benjamin L. Valic: Sonic the Hedgehog da piccolo

Donna Jay Foulks: Longclaw

Colleen O’Shaughnessey: Miles “Tails” Prower

Doppiatori italiani

Renato Novara: Sonic the Hedgehog

Roberto Pedicini: Dr. Ivo “Eggman” Robotnik

Massimiliano Manfredi: sceriffo Tom Wachowski

Laura Facchin: Maddie Wachowski

Gabriele Tacchi: Wade Whipple

Raffaele Carpentieri: agente Stone

Alessio Cigliano: maggiore Bennington

Ambrogio Colombo: comandante Sam Walters

Mino Caprio: Carl il Pazzo

Matilde Ferraro: Jojo

Angela Brusa: Rachel

Luca Tesei: Sonic the Hedgehog da piccolo

Francesca Fiorentini: Longclaw

Benedetta Ponticelli: Miles “Tails” Prower

La trama

Basato sul famosissimo franchise videoludico Sega, Sonic ll Film racconta la storia del riccio più veloce del mondo e della sua incredibile avventura nella sua ‘nuova casa’, la Terra. Nel film, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden) si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio, il Dr. Robotnik (Jim Carrey) e dai suoi diabolici piani per il dominio del mondo. Il film, pensato per ragazzi e famiglie vede tra gli altri la partecipazione di Tika Sumpter nei panni di Annie Wachowski, moglie dello sceriffo Tom.

Curiosità

“Sonic ll Film” è diretto da Jeff Fowler e scritto da Pat Casey e Josh Miller. Fowler è un artista di effetti visivi nominato all’Oscar per il corto d’animazione Gopher Broke (2004).

Gli effetti visivi del film sono forniti da Moving Picture Company (MPC), Marza Animation Planet, Blur Studio, Trixter e Digital Domain. Il team di produzione ha creato una versione realistica di Sonic usando l’animazione al computer e utilizzando Ted, l’orsacchiotto vivente dei film, come riferimento per inserire un personaggio CG in un ambiente reale. Il produttore esecutivo Tim Miller a proposito dell’utilizzo di pelliccia digitale su Sonic ha dichiarato: “Sarebbe strano e sembrerebbe correre nudo se fosse una specie di lontra. Era sempre, per noi, pelliccia, e non abbiamo mai considerato nulla di diverso. È parte di ciò che lo integra nel mondo reale e lo rende una vera creatura”. Miller ha dichiarato che Sega non era “del tutto felice” del design degli occhi separati di Sonic. Nei videogiochi/media animati, Sonic è raffigurato con gli occhi congiunti (come se indossasse una visiera/occhiali). Il design del film lo vede con due occhi normali, ma rende omaggio al design degli occhi congiunti con una striscia di capelli bianchi sul naso e tra gli occhi.

Sonic ha debuttato al cinema con un po’ di ritardo dopo le proteste scaturite sui social media riguardo all’originale design “umanoide” del personaggio rivisitato per il grande schermo e per il formato live-action, a dire il vero piuttosto bizzarro. Proteste che hanno spinto lo studio a far slittare l’uscita, rielaborare il look di Sonic per renderlo più vicino alla serie animata per un costo extra di 35 milioni di dollari, con il budget lievitato da 90 a 125 milioni di dollari. Quando è stato rilasciato il primo poster, Naoto Ohshima, il designer originale del personaggio, e Yuji Naka, ex capo del Sonic Team, hanno detto che non gli piaceva il look di Sonic. Il primo trailer ha causato un enorme contraccolpo da parte dei fan. Il 2 maggio 2019, il regista Jeff Fowler ha annunciato su Twitter che il design di Sonic sarebbe stato modificato per rendere al meglio il personaggio. L’uscita programmata del film è stata quindi spostata dal weekend del Ringraziamento 2019 a San Valentino 2020. Quando un nuovo trailer e un nuovo poster sono stati rilasciati il ​​12 novembre 2019, sia i fan che i critici hanno elogiato il nuovo look di Sonic.

Il “Pianeta dei funghi” evoca direttamente la “Mushroom Hill Zone” dal primo livello di Sonic & Knuckles (1994). In quella zona i vari funghi potrebbero essere usati come sorgenti e piattaforme su cui Sonic può saltare.

Quando Sonic inizia a rotolare sul terreno, due suoni dei giochi vengono riprodotti contemporaneamente: l’iconico suono “Spin Attack” e il suono “Dash Pad”

Il cattivo era conosciuto come Dr. Robotnik fuori dal Giappone prima di Sonic Adventure (1998). Sonic the Hedgehog lo chiamava “Eggman” come più di un insulto prima che il cattivo diventasse noto come Dr. Eggman.

Sonic che usa gli anelli come portali per andare in aree diverse è stata una meccanica sin dal primo gioco, in cui i Warp Rings portavano Sonic alle fasi speciali. Quando si attivano i portali, viene riprodotto l’iconico suono “Ring Loss” e quando si entra/esce da essi, si sente il suono ancor più iconico “Ring Pickup”.

Durante la scena dell’inseguimento in autostrada, una statuetta di Chao, un animale domestico virtuale del videogioco Sonic Adventure (1998), può essere individuata sul cruscotto del furgone di famiglia.

Il camion del dottor Robotnik è un camion Freightliner Argosy. Lo stesso camion utilizzato per il robot malvagio Galvatron in Transformers 4 – L’era dell’estinzione (2014)

La voce in originale di Sonic è dell’attore Ben Schwartz (I poliziotti di riserva, The Walk) mentre per l’edizione italiana è stato scelto il doppiatore Renato Novara che ha prestato la voce a Sonic in diversi videogiochi tra cui Sonic Generations, Sonic Lost World, Sonic Boom: L’ascesa di Lyric e alcuni crossover di stampo sportivo con Mario.

Sonic oltre che di una serie animata è stato protagonista anche di un lungometraggio d’animazione Sonic OAV del 1996 ambientato su un inedito Planet Freedom diviso in due terre agli antipodi “Cielo” e “Oscurità”. L’anime presenta Sonic, Tails, Knuckles, Dr. Eggman (Dr. Robotnik nella versione inglese), Metal Sonic e alcuni personaggi secondari creati esclusivamente per il film.

Le scarpe da ginnastica di Sonic, a ben guardare, hanno una minuscola linguetta Puma. Si basano sulle sneakers Dare Mesh da donna realizzate da Puma.

Il creatore di “Sonic” Yuji Naka afferma di aver contattato i realizzatori per fare un cameo nel film, ma non gli hanno mai risposto.

Sacha Baron Cohen ha rifiutato il ruolo del dottor Ivo “Eggman” Robotnik.

Durante il fermo immagine girato all’inizio del film, gli spettatori con gli occhi d’aquila potrebbero notare un cartello stradale con la scritta “Mega Dr.” Questo è un riferimento alla console Mega Drive di Sega, conosciuta in America come Sega Genesis.

Per quanto riguarda il “cattivo” del film, è stato naturalmente scelto Dottor Ivo Robotnik aka Dottor Eggman nemesi storica di Sonic sin dal lontano 1991, anno di lancio del videogioco orginale SEGA, interpretato nella versione live-action da Jim Carrey. L’attore in un’intervista ha paragonato il malvagio Dr. Robotnik alla sua versione dell’Enigmista in Batman Forever: “Beh penso che entrambi siano due facce della stessa medaglia. Entrambi esplorano l’albero della conoscenza. Saltano da un ramo all’altro e cadono di tanto in tanto. Non vorrei metterli in contrapposizione. Penso che sarebbero una grande squadra. Ma sai, Robotnik come praticamente tutti i supercattivi provengono da un luogo di abbandono con una sensazione di assoluta inutilità che si manifesta in magnifiche creazioni progettate per controllare il mondo, mettere il loro marchio su tutti e forse, di tanto in tanto, persino entrare nel vostro flusso sanguigno con qualche nanotecnologia”.

“Sonic ll Film” ha incassato 306,8 milioni di dollari in tutto il mondo da un budget di 85 milioni, ottenendo il primato per il miglior debutto cinematografico per un film tratto da un videogioco, sesto maggior incasso del 2020 e miglior incasso per un film basato su un videogioco negli Stati Uniti, superando il record di Pokémon: Detective Pikachu.

Il film ha fruito di un sequel dal titolo Sonic – Il film 2 uscito ad aprile 2022.

Il videogioco originale

Il videogioco Sonic the Hedgehog debutta nel 1991 per Sega Genesis per rimpiazzare in veste di nuovo personaggio mascotte Alex Kidd e per competere con la mascotte di Nintendo, Mario. Il successo del videogioco ha aiutato Sega a diventare una delle principali società di videogiochi durante l’era a 16 bit dei primi anni ’90. “Sonic the Hedgehog” è il franchise di punta di Sega e uno dei franchise di videogiochi più venduti di sempre con 89 milioni di vendite registrate a marzo 2011 e un incasso di oltre 5 miliardi di dollari registrati nel 2014. La somma delle vendite in serie e dei download di giochi per cellulare free-to-play sono pari a 920 milioni. Diversi giochi di Sonic appaiono nelle liste dei più grandi giochi di tutti i tempi, e la serie ha influenzato Internet e la cultura popolare, così come i giochi con mascotte animali.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Sonic ll Film” sono del compositore Junkie XL (alias Tom Holkenborg) che aveva già collaborato con il produttore esecutivo del film Tim Miller sul film Deadpool. A bordo anche il rapper texano Riff Raff che oltre ad apparire nel film ha anche partecipato alla colonna sonora.

(alias Tom Holkenborg) che aveva già collaborato con il produttore esecutivo del film Tim Miller sul film Deadpool. A bordo anche il rapper texano Riff Raff che oltre ad apparire nel film ha anche partecipato alla colonna sonora. “Sonic ll Film” è la terza colonna sonora per un film basato su un videogioco di Junkie XL dopo DOA: Dead or Alive (2006) e Tomb Raider (2018).

Masato Nakamura, compositore di musiche per giochi originali di Sonic, ha il merito del film per aver scritto il classico “Green Hill Zone”, che è incorporato nella colonna sonora.

TRACK LISTINGS:

1. Meet Sonic (Before We Start I Gotta Tell You This) 1:32

2. Welcome to Green Hills 2:01

3. A Very Lonely Life 2:50

4. Dr. Robotnik 2:56

5. That Would Work 1:48

6. Is That a Drone 3:22

7. Things to Do Before I Die 1:19

8. A Visit from the Doctor 4:01

9. But I Will Always Be Faster 4:19

10. SF-Paris-Egypt-SF 3:18

11. Skyscraper 3:24

12. Not a Baby Bigfoot 2:37

13. He Is My Friend 4:51

14. A New Home 1:14

15. Sonic the Hedgehog 3:15

La colonna sonora di “Sonic – Il Film” è disponibile su Amazon.