Roma 2020, Soul: nuovo trailer del film d’animazione di Pixar

Disney ha reso disponibile un nuovo trailer del lungometraggio d’animazione Soul di Pixar presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e che salterà l’uscita in sala per arrivare direttamente sulla piattaforma streaming Disney Plus a Natale.

“Soul” parla di Joe Gardner, un musicista jazz disilluso, doppiato da Jamie Foxx, che intraprende un viaggio fuori dal suo corpo in una sorta di limbo dove si trovano anime in attesa come la “22” doppiata da Tina Fey che aiuterà Joe a ritrovare la strada per casa.

La trama ufficiale:

Coco incontra Inside Out nel nuovo film animato “Soul” che prova a spiegare cosa ci rende fondamentalmente ciò che siamo, persone uniche in cerca di connessioni con l’universo che ci circonda e non solo. La trama segue l’esperienza di Joe Gardner (voce di Jamie Foxx), un insegnante di banda della scuola media che ha l’occasione di una vita, la possibilità di suonare nel miglior jazz club della città. Ma un piccolo passo falso lo porta dalle strade di New York nell’Anzitempo, un luogo fantastico in cui le nuove anime ottengono le loro personalità, stranezze e interessi prima di andare sulla Terra. Determinato a tornare alla sua vita, Joe fa squadra con un’anima precoce, 22 (voce di Tina Fey), che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare ciò che è bello della vita, potrebbe semplicemente scoprire le risposte ad alcune delle domande più importanti della vita.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

La dottoressa Johnnetta Betsch Cole ha lavorato come consulente culturale per il film e il musicista Jon Batiste ha scritto canzoni jazz originali per il film. Le musiche originali di “Soul” sono dei compositori premio Oscar Trent Reznor & Atticus Ross (The Social Network, Birdbox, serie tv Watchmen), alla colonna sonora ha collaborato anche Cody ChesnuTT che ha scritto, prodotto ed interpretato il brano “Parting Ways”.

“Penso che Joe stia attraversando quella crisi che hanno tutti gli artisti”, dice il coregista Kemp Powers. “Si sente sempre più come se il suo sogno di una vita di essere un musicista jazz non si realizzerà e si sta chiedendo ‘Perché sono qui? Cosa dovrei fare?’ Joe personifica quelle domande.” Nel film, proprio quando Joe pensa che il suo sogno potrebbe essere a portata di mano, un singolo passo inaspettato lo manda in un luogo fantastico dove è costretto a pensare di nuovo a cosa significhi veramente avere un’anima. È lì che incontra e alla fine fa squadra con 22, un’anima che non pensa che la vita sulla Terra sia tutto ciò che è incrinato.

“Soul” è diretto dal regista di animazione Pete Docter (di Monsters Inc, Up e Inside Out in precedenza) e co-diretto dal regista Kemp Powers (che ha debuttato alla regia dopo aver scritto episodi per la serie tv “Star Trek: Discovery”). La sceneggiatura è stata scritta da Pete Docter, Mike Jones e Kemp Powers.