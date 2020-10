E’ ufficiale, Soul il nuovo film animato di Pixar salterà l’uscita programmata nelle sale e debutterà direttamente su Disney + a Natale. Il sito Collider riporta che il film in origine programmato per giugno 2020 era stato in prima battuta posticipato a novembre prima di prendere la decisione di modificare del tutto il formato dell’uscita.

La pandemia di coronavirus e la conseguente chiusura dei cinema degli Stati Uniti continuano ad influenzare pesantemente la programmazione cinematografica e dopo una serie di slittamenti a catena recentemente annunciati, ora la Disney ha deciso che “Soul” seguirà l’esempio del recente remake live-action Mulan con un esordio sulla nuova piattaforma streaming di Disney, mai così cruciale per lo studio in questa situazione di emergenza sanitaria globale.

Disney ha confermato che “Soul” uscirà su Disney + il 25 dicembre 2020. Il film fruirà invece di una consueta uscita nelle sale in quei mercati internazionali dove Disney + non è disponibile. Il CEO della Disney Bob Chapek ha commentato il trasferimento del film sulla piattaforma streaming:

Siamo entusiasti di condividere la spettacolare e commovente “Soul” della Pixar con il pubblico direttamente su Disney + a dicembre. Un nuovo film Pixar originale è sempre un’occasione speciale, e questa storia davvero commovente e divertente sulla connessione umana e sulla ricerca del proprio posto nel mondo sarà un piacere per le famiglie da godersi insieme durante le festività natalizie.

Coco incontra Inside Out nel nuovo film animato “Soul” che prova a spiegare cosa ci rende fondamentalmente ciò che siamo, persone uniche in cerca di connessioni con l’universo che ci circonda e non solo. La trama segue l’esperienza di Joe Gardner (voce di Jamie Foxx), un insegnante di banda della scuola media che ha l’occasione di una vita, la possibilità di suonare nel miglior jazz club della città. Ma un piccolo passo falso lo porta dalle strade di New York nell’Anzitempo, un luogo fantastico in cui le nuove anime ottengono le loro personalità, stranezze e interessi prima di andare sulla Terra. Determinato a tornare alla sua vita, Joe fa squadra con un’anima precoce, 22 (voce di Tina Fey), che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare ciò che è bello della vita, potrebbe semplicemente scoprire le risposte ad alcune delle domande più importanti della vita.

Le musiche originali di “Soul” sono dei compositori premio Oscar Trent Reznor & Atticus Ross (The Social Network, Birdbox, serie tv Watchmen) con Jon Batiste che ha scritto i pezzi Jazz inclusi nel film. La colonna sonora includerà anche il brano “Parting Ways” scritto, prodotto ed interpretato da Cody ChesnuTT che ha già partecipato con i suoi brani a svariate colonne sonore cinematografiche e televisive, ad esempio il suo brano più famoso “The Seed (2.0)” è incluso nel thriller Collateral con Tom Cruise e nella commedia romantica Manuale d’infedeltà per uomini sposati con Chris Rock.

“Soul” è Diretto dal vincitore del premio Oscar Pete Docter (“Inside Out”, “Up”), co-diretto da Kemp Powers (“One Night in Miami”) e prodotto dal candidato all’Oscar Dana Murray (corto Pixar “Lou”).