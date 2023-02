Space Oddity: trailer e anticipazioni della commedia romantica di Kyra Sedgwick con Kevin Bacon

Il 31 marzo debutta negli Stati Uniti con Samuel Goldwyn Films la commedia romantica indipendente Space Oddity che vede l’attrice Kyra Sedgwick alla regia, e il marito Kevin Bacon nel cast insieme al Simon Helberg meglio noto come l’Howard Wolowitz di The Big Bang Theory. Il film presentato per la prima volta al Tribeca Film Festival lo scorso anno segue un uomo ossessionato dallo spazio che ha l’opportunità di una vita grazie a un programma di colonizzazione di Marte, ma non ha fatto i conti con i sentimenti per una donna che scombinerà i suoi piani.

Space Oddity – Trama e cast

La trama ufficiale: Quando Alex (Kyle Allen, Rosalyne) si arrende sulla Terra e decide di lasciarsi tutto alle spalle per una missione di sola andata su Marte, un’inaspettata storia d’amore lo costringe a scegliere tra un incerto viaggio verso le stelle o un ancora più incerto viaggio del cuore.

Il cast di “Space Oddity” include anche Alexandra Shipp, Kevin Bacon, Madeline Brewer, Simon Helberg, Carrie Preston, Andrew Polk, Arden Myrin, Alessandra Rosenfeld, Peter McSwiggin, Jim Boyd, Liam Anderson, Tony Estrella, Jayne Morgan Pamela Jayne Morgan, Chris Jackson, Becky Bass, Mary Ann Schaub, Sean Leser, Christopher R Swanson.

Space Oddity – Trailer e video

Curiosità sul film

“Space Oddity” è diretto dall’attrice e regista Kyra Sedgwick nota per il ruolo di Brenda Lee Johnson interpretato per sette stagioni della pluripremiata serie tv The Closer. Sedgwick dirige il suo primo lungometraggio cinematografico dopo aver diretto una pio di film per la tv (Story of a Girl, Girls Weekend) e svariati episodi di serie tv (Ray Donovan, In the Dark, City on a Hill, Brooklyn Nine-Nine).

Kyra Sedgwick dirige “Space Oddity” da sceneggiatura scritta da Rebecca Banner, anche autrice per il recente dramma biografico di Netflix True Spirit che segue tenace ragazza australiana che decide di diventare la persona più giovane a fare il giro del mondo in solitaria in barca a vela.

Kyra Sedgwick e Kevin Bacon sono sposati dal 4 settembre 1988, la coppia ha due figli: Travis Bacon (nato il 23 giugno 1989) e Sosie Bacon (nata il 15 marzo 1992), che ha recitato con la madre in Loverboy e in “The Closer”, dove interpreta la nipote.

Il protagonista Kyle Allen è noto per i ruolo di Romeo in Rosalyne, Skylar in The In Between – Non ti perderò, Balkan in West Side Story e Mark in La mappa delle piccole cose perfette.

Il film è prodotto da Kyra Sedgwick, Matt Smith, Richard Arlook, Jack Greenbaum, Mark Maxey, Mickey Schiff e Valerie Stadler.

Space Oddity – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Travis Bacon & Scott Hedrick. Travis ha musicato i film tv “Story of a Girl” e “Girls Weekend” entrambi diretti dalla madre Kyra Sedgwick e ha recitato nel dramma “Loverboy” diretto dal padre Kevin Bacon. Hedrick ha musicato il thriller d’azione Every Last One of Them e fornito musiche addizionali al film d’azione Sanctioning Evil.

Foto e poster