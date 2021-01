Space Sweepers: nuovo trailer inglese del film coreano di fantascienza in arrivo su Netflix

Netflix ha reso disponibile un nuovo trailer per il blockbuster di fantascienza sudcoreano Space Sweepers del regista Sung-hee Jo, un mix tra l’Armageddon di Michael Bay e lo Space Truckers con Dennis Hopper, ambientato nello spazio a bordo di un’astronave di recupero rottami.

La trama ufficiale:

Ambientato nel 2092, Space Sweepers racconta la storia di un equipaggio a bordo di un’astronave chiamata “Victory”, che cerca di sfuggire alla distruzione della Terra e di guadagnare un po’ di soldi recuperando rottami nello spazio. Dopo aver catturato con successo una navetta spaziale precipitata nell’ultimo inseguimento a caccia di rottami, l’equipaggio di Victory trova al suo interno una bambina di 7 anni. Si rendono conto che si tratta di un robot umanoide voluto dalle Guardie Spaziali UTS e decidono di chiedere un riscatto.

Il cast include Song Joong-Ki nei panni del pilota Tae-Ho, Kim Tae-Ri è il capitano Jang e Jin Seon-Kyu è il membro dell’equipaggio Tiger Park. Il film è interpretato anche da Jin Seon-kyu (The Fortress), Yoo Hae-jin che ha prestato voce e movenze in motion capture al robot di bordo soprannominato “Terminator” e l’attore britannico Richard Armitage meglio noto come il Thorin Scudodiquercia della trilogia cinematografica Lo Hobbit di Peter Jackson. Il cast è completato dagli attori americani Daniel Joey Albright, Milan-Devi LaBrey e John D. Michael tutti apparsi in Train to busan 2: Peninsula, Ana Ruggiero e Kim Tae-ri.

Nel maggio 2019 la multinazionale cinese Huayi Tencent Entertainment ha investito 4,2 milioni di dollari nel film con l’intenzione di creare un franchise da sfruttare a livello multimediale, il 26 maggio 2020 è stato pubblicato un primo fumetto digitale ispirato al film. La società Dexter Studios in cui crediti includono i film d’azione Along with the Gods: The Two Worlds e Ashfall, è stata reclutata per gli effetti visivi del film.

“Space Sweepers”, precedentemente intitolato “Lightning Arc” in fase di sviluppo), è diretto dal regista coreano Sung-hee Jo (Nice Shorts, End of Animal, A Werewolf Boy, Phantom Detective) in precedenza. La sceneggiatura è scritta da Yoon Seung-min, Yoo-kang Seo-ae e Jo Sung-hee. Prodotto da Bidangil Pictures e Dexter Studios. “Space Sweepers” ha debuttato nei cinema sudcoreani lo scorso autunno. Netflix distribuirà il film in streaming esclusivamente negli Stati Uniti a partire dal 5 febbraio.