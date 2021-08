Spencer: trailer italiano, curiosità e anticipazioni sul film con Kristen Stewart

Dopo la tappa in concorso il 3 settembre al Festival di Venezia, il 5 settembre debutterà nelle sale degli Stati Uniti e Regno Unito il film biografico Spencer diretto dal regista cileno Pablo Larraín (No – I giorni dell’arcobaleno) e con protagonista Kristen Stewart nei panni di Lady Diana.

Kristen Stewart lanciata dalla saga di Twilight ha intrapreso un percorso artistico molto interessante e in parte simile a quello del collega Robert Pattinson. Stewart ha alternato film d’autore (Sils Maria, Personal Shopper, On the Road) a cinema di genere (Biancaneve e il cacciatore, American Ultra, Lizzie), ha recitato con Julianne Moore nel dramma Still Alice, è stata diretta da Woody Allen in Café Society e da Ang Lee in Billy Lynn: Un giorno da eroe. Le ultimi interpretazioni di Stewart l’hanno vista nei panni di un “angelo” nel reboot di Charlie’s Angels, ha affrontato mostri sottomarini in stile Ripley nell’horror fantascientifico Underwater e recitato nella commedia romantica natalizia Non ti presento i miei.

Trama e cast

La trama ufficiale: Il matrimonio tra la principessa Diana e il principe Carlo si è da tempo raffreddato. Sebbene abbondino le voci di affari e un divorzio, la pace è ordinata per le festività natalizie nella tenuta di Sandringham nel Norfolk. C’è mangiare e bere, sparare e cacciare. Diana conosce il gioco. Ma quest’anno le cose andranno profondamente diverso. Spencer è un’immaginazione di ciò che potrebbe essere accaduto durante quei pochi fatidici giorni.

Il cast oltre a Kristen Stewart nei panni della Principessa Diana include Jack Farthing nei panni di Carlo principe del Galles, Olga Hellsing in quelli di Sarah duchessa di York, Matthias Wolkowski come Edoardo conte di Wessex, Thomas Douglas è il conte Earl John Spencer) e Oriana Gordon come Sarah Duchessa di York. Il cast è completato da Niklas Kohrt (Principe Andrew), Jack Nielen (Principe William), Sean Harris, Sally Hawkins, Amy Manson, Timothy Spall, Richard Sammel, Michael Epp, Ryan Wichert, John Keogh, Wendy Patterson, Ben Plunkett-Reynolds, Marianne Graffam, Thomas Douglas e Shaun Lucas.

Spencer Trailer

Primo teaser trailer pubblicato il 28 agosto 2021

Primo teaser trailer italiano pubblicato il 28 agosto 2021

Curiosità

Il regista Pablo Larrain è suo terzo film biografico dopo Neruda con Luis Gnecco e il Jackie con Natalie Portman.

Il film è scritto dal regista e sceneggiatore britannico Steven Knight (Locke) noto per aver creato la serie tv Peaky Blinders e lo show Chi vuol essere milionario?.

Il team che ha collaborato con Pablo Larrain dietro le quinte include il direttore della fotografia Claire Mathon (Ritratto della giovane in fiamme), il montatore Sebastián Sepúlveda (Ema), lo scenografo Guy Hendrix Dyas (Inception) e la costumista Jacqueline Durran (1917)

Stewart per prepararsi al ruolo, che l’attrice ha definito “struggente”, ha guardato come fonte d’ispirazione la quarta stagione dell’acclamato The Crown, serie tv che ha visto Emma Corrin nei panni dell’amata principessa del popolo.

Kristen Stewart è alta 1,65 m mentre la Principessa Diana era alta 1,78 m.

Stewart parlando del film: “Spencer è un tuffo nell’immaginazione emotiva di chi fosse Diana in un punto di svolta fondamentale nella sua vita. È un’affermazione fisica della somma delle sue parti, che inizia con il suo cognome di nascita: Spencer. È uno sforzo straziante per lei tornare a se stessa, poiché Diana si sforza di mantenere ciò che il nome Spencer significa per lei.”

Le musiche originali del film sono del compositore inglese Jonny Greenwood, assiduo collaboratore del regista Paul Thomas Anderson per cui ha musicato diverse pellicole tra cui The Master, Vizio di forma e Il filo nascosto che è valso a Greenwood una candidatura all’Oscar. Greenwood ha musicato anche Norwegian Wood, A Beautiful Day – You Were Never Really Here, …e ora parliamo di Kevin.

“Spencer” è prodotto da Pablo Larrain in partnership con Juan de Dios Larrain e Jonas Dornbach di Fabula, Janine Jackowski per Komplizen Film e Paul Webster per Shoebox Films.

Note di regia

Siamo tutti cresciuti sapendo cos’è una favola, ma Diana Spencer ne ha cambiato il paradigma e ha ridefinito le icone idealizzate della cultura pop, per sempre. Questa è la storia di una principessa che ha deciso di non diventare regina, ma ha scelto di costruirsi da sola la propria identità. È una favola al contrario. Sono sempre rimasto molto sorpreso dalla sua decisione e ho sempre pensato che deve essere stata molto dura da prendere. Questo è il cuore del film. Volevo approfondire il processo alla base delle scelte di Diana, mentre oscilla tra dubbio e determinazione, scegliendo, infine, la libertà. È stata una decisione che ha definito la sua eredità: un lascito di onestà e umanità che rimane ineguagliato. Si è scritto molto su Diana, c’è un’infinità di storie: di alcune si può dimostrare il fondamento, di altre no. Abbiamo fatto molte ricerche su di lei, sulle tradizioni del Natale della famiglia reale, e sugli aneddoti dei fantasmi nella residenza di Sandringham. Tuttavia, la famiglia reale è notoriamente discreta. Potrà anche apparire in pubblico in certe occasioni, ma a un certo punto le porte si chiudono e non c’è modo di sapere cosa stia accadendo dietro di esse. Ciò lascia molto spazio alla fantasia; e questo è stato il nostro lavoro. Non avevamo intenzione di fare un docudrama: volevamo creare qualcosa prendendo degli elementi dalla realtà e ricorrendo poi all’immaginazione per raccontare la vita di una donna con gli strumenti del cinema. Questo è il motivo per cui il cinema è così fantastico: c’è sempre spazio per l’immaginazione. Nel costruire il personaggio di Diana, non volevamo solo creare una sua replica, ma usare il cinema e i suoi strumenti per dar vita a un mondo interiore che trovasse il giusto equilibrio tra il mistero e la fragilità del suo personaggio. Tutto ciò che Diana vede riflette i suoi ricordi, le sue paure, i suoi desideri e forse anche le sue illusioni. Questi elementi attingono a qualcosa che sta accadendo dentro di lei e mostrano una vulnerabilità bellissima. [Pablo Larrain]