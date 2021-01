Spider-Man 3: Charlie Cox della serie tv Daredevil avvistato sul set

Lo Spider-Man 3 con Tom Holland è attualmente in fase di riprese e ora apprendiamo dal sito ComicBook che l’attore Charlie Cox, noto per il ruolo di Matt Murdock nella serie tv Daredevil di Netflix, sarebbe stato avvistato sul set del sequel di Spider-Man: Far From Home.

ComicBook riferisce che Cox oltre ad essere avvistato sul set del film, avrebbe anche completato le riprese delle sue scene per il film. Il sito non rivela alcuna fonte o prova, ma sembrano abbastanza fiduciosi rispetto a chi ha fornito l’informazione. Ricordiamo che tra chi ha rilanciato il rumor su Cox in “Spider-Man 3” c’è stato anche il regista Kevin Smith.

Ho sentito un’altra bella notizia. Avete sentito che Spider-Man, il nuovo film di Spider-Man, includerà un avvocato? […] Charlie Cox, lo stanno riportando come Matt Murdock.

La presenza di Cox coinciderebbe anche con una dichiarazione del presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, rilasciata a seguito di una domanda sul potenziale coinvolgimento di Cox nel terzo film di Spider-Man.

Guardo tutto ciò che è accaduto prima, che si tratti dei nostri film, delle serie tv di Marvel Entertainment e, in particolare, ovviamente, dei fumetti, dei videogiochi, dei cartoni animati…tutto ciò è disponibile come ispirazione per il futuro della Marvel. Questo è il modo in cui i fumetti hanno funzionato per 80 anni. Quindi, vedremo.

Per quanto riguarda i casting confermati e legati all’introduzione del Multiverso nell’Universo Cinematografico ci saranno Kirsten Dunst come Mary Jane Watson, Alfred Molina come il Doctor Octopus entrambi dai film di Spider-Man di Sam Raimi, l’Electro del premio Oscar Jamie Foxx dal The Amazing Spider-Man 2 di Mark Webb, Benedict Cumberbatch che torna nei panni di Doctor Strange con l’aggiunta di Zendaya, Marisa Tomei, Tony Revolori e Jacob Batalon.

In trattative per tornare, ma ancora da confermare, Andrew Garfield e Tobey Maguire che riprenderanno i rispettivi ruoli di Peter Parker / Spider-Man, mentre resta tutta da verificare la voce che Emma Stone potrebbe riprendere il suo ruolo come Gwen Stacy, gravidanza permettendo.

“Spider-Man 3” diretto da Jon Watts arriverà nelle sale il 17 dicembre 2021.