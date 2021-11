Hot Toys ha svelato le immagini della nuova action-doll ispirata a Spider-Man: No Way Home, il nuovo film dell’Universo Cinematografico Marvel al cinema dal 15 dicembre che vedrà Tom Holland alle prese con Doctor Strange, il “ragnoverso” e un piccolo plotone di supercattivi provenienti da realtà parallele.

La nuova figure presenta il nuovissimo costume nero e oro di Spider-Man fornito di capacità mistiche e interdimensionali realizzato da Doctor Strange. “Spider-Man: No Way Home” vedrà l’amato Arrampicamuri di Tom Holland collaborare con l’eccentrico Stregone Supremo di Benedict Cumberbatch; l’idea è di usare la magia per cancellare dalla memoria globale l’identità segreta di Peter Parker svelata al mondo da Mysterio nei titoli di coda di Spider-Man: Far From Home. Purtroppo l’incantesimo approntato da Strange avrà delle conseguenze inattese che spalancheranno le porte, o meglio i portali dimensionali del Multiverso, da cui transiteranno supecriminali provenienti da altre realtà e da altri Peter Parker, costringendo il Peter Parker dell’universo principale a combattere una battaglia su più fronti con l’aiuto di un nuovo costume appositamente modificato dalle arti mistiche di Doctor Strange.

Accanto a Holland e Cumberbatch, “Spider-Man: No Way Home” vede il ritorno di Zendaya, Jacob Batalon, Jon Favreau, Marisa Tomei, J.B. Smoove e Benedict Wong. Il film vedrà anche il ritorno del Doctor Octopus di Alfred Molina, del Green Goblin di Willem Dafoe e del Sandman di Thomas Haden Church, tutti supercattivi provenienti dalla trilogia di Spider-Man di Sam Raimi insieme all’Electro di Jamie Foxx e il Lizard di Rhys Ifans dalla serie The Amazing Spider-Man di Marc Webb.

Hot Toys ha lanciato il pre-ordine della figure “Spider-Man (Black & Gold Suit)” a 270$ con consegne previste tra gennaio e marzo 2022.

L’amichevole supereroe di quartiere ha continuato a condividere nuovi look in più apparizioni cinematografiche e ha stupito i fan con i suoi gadget aggiornati. Per preparare i fan al ritorno di Spidey, Sidehow e Hot Toys sono entusiasti di presentare Spider-Man e il suo nuovo costume nero e oro, uno dei nuovi costumi che si vedranno nel film, come personaggio da collezione in scala 1/6 prima dell’uscita nelle sale di Spider-Man: No Way Home.

Sapientemente realizzato in base all’aspetto di Tom Holland nei panni di Peter Parker nel film, l’ultima figure di Spider-Man presenta una nuova testa scolpita, una testa mascherata scolpita con più paia di occhi di Spider-Man intercambiabili per creare numerose espressioni, una tuta nera e dorata splendidamente progettata con motivi a ragnatela dettagliati, una selezione di accessori altamente dettagliati tra cui un guanto, mistici effetti di ragnatela, una maschera di Spider-Man, parti assortite per effetti di ragnatela e un supporto dinamico a tema.

Nero e Oro è il nuovo Rosso e Blu! Assicurati di aggiungere questo Spidey alla tua fantastica collezione di Arrampicamuri!