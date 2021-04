Spiral – L’eredità di Saw: trailer italiano, prima clip e nuovo spot tv (al cinema dal 16 giugno)

Il 16 giugno 01 Distribution porterà nei cinema italiani Spiral – L’eredità di Saw (Spiral: From the Book of Saw), nono capitolo della saga horror di Jigsaw che riavvia il franchise. Interpretato da Chris Rock, Samuel L. Jackson e Max Minghella, “Spiral” racconta una storia completamente nuova e indipendente nel mondo di Saw. Darren Lynn Bousman torna alla regia – il suo primo film di Saw dai tempi di Saw IV – e la storia è scritta da Josh Stolberg e Peter Goldfinger di Saw Legacy.

La trama ufficiale:

Una mente sadica mette in atto una contorta forma di giustizia in SPIRAL, il nuovo adrenalinico capitolo della saga di SAW. Lavorando all’ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano l’inquietante passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell’assassino.

Il cast del film è completato Morgan David Jones, Ali Johnson, Dan Petronijevic, Edie Inksetter, Leila Leigh, Christopher Tai, John Tokatlidis, Genelle Williams, Leonidas Castrounis, K.C. Collins, Marisol Nichols, Nazneen Contractor e Frank Licari.



Il nuovo spot televisivo che trovate a seguire rivela che le motivazioni del killer Jigsaw ha un motivo completamente diverso per i suoi crimini rispetto al passato. Piuttosto che limitarsi a dare la caccia a quelli ritenuti in qualche modo ingrati per le loro vite, come faceva il John Kramer di Tobin Bell, secondo il personaggio di Chris Rock il nuovo killer “sta prendendo di mira i poliziotti sporchi” e le sue azioni sono state innescate da “qualcosa di personale”.

“Spiral” sarà il primo film del franchise di “Saw” dal deludente Saw Legacy del 2017 e Lionsgate ha fortemente investito nel futuro del franchise. Un sequel, Saw X, è già in lavorazione, così come una potenziale serie televisiva di Saw. Prima, però, il franchise approfondirà il suo passato con “Spiral” e porterà con sé un dramma familiare. Jackson e Rock interpretano una coppia di padre e figlio che si separano, la cui relazione sarà messa alla prova mentre gli omicidi continuano a sconvolgere la loro città. Una nuova clip che trovate a seguire è dedicata al personaggio di Jackson.